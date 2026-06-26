Dónde ver EN VIVO Senegal vs Irak por el Grupo I del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Senegal e Irak se enfrentan por el Grupo I con el objetivo de lograr su primer triunfo en el Mundial 2026. Ambos aún tienen una chance mínima de meterse en 16avos de final.

Las selecciones de Senegal e Irak se miden en su último partido del Grupo I del Mundial 2026. Este viernes 26 de junio se ven las caras en BMO Field de Toronto para cerrar su participación en la fase de grupos. Ambas selecciones buscan su primera victoria en esta Copa del Mundo y, a su vez, seguir con alguna chance mínima de clasificación a los dieciseisavos de final.

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Senegal no ha podido sumar en este Mundial 2026. Perdió en su debut ante Francia y también ante Noruega. Con una diferencia de gol de -3 necesita ganar para meterse en la tabla de posiciones de los mejores terceros y tener alguna posibilidad de meterse en la siguiente instancia.

¡Hora de la definición para los Grupos G, H e I! 📋#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 26, 2026

Irak también perdió ante Noruega y Francia, pero está más complicado que su rival para clasificar debido a que tiene diferencia de gol de -6. Por lo cual, si quiere tener alguna posibilidad de meterse en dieciseisavos de final debe golear a los senegaleses.

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¿Dónde ver EN VIVO Senegal vs Irak por el Grupo I del Mundial 2026?

El partido entre Senegal e Irak, correspondiente a la fecha 3 del Grupo I del Mundial 2026, cuenta con transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira donde puedes ver el encuentro de acuerdo a cada país:

Perú: DSports 2, DGO, Paramount+

DSports 2, DGO, Paramount+ Argentina: DSports 2, DGO, Paramount+, Flow

DSports 2, DGO, Paramount+, Flow Chile: DSports 2, DGO, Paramount+

DSports 2, DGO, Paramount+ México: ViX Premium

ViX Premium Colombia: DSports 2, DGO, Paramount+

DSports 2, DGO, Paramount+ Ecuador: DSports 2, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido

DSports 2, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido España: DAZN, Movistar+, RTVE Play

DAZN, Movistar+, RTVE Play Estados Unidos: FS1, Universo, TeleXitos, Peacock

El ritmo del Mundial no se detiene, y muchos seguidores están activando ahora su código promocional para no perderse las funciones exclusivas.

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¿A qué hora se juega Senegal vs Irak?

Senegal vs Irak, partido que se juega en el BMO Field, renombrado Estadio Toronto de la FIFA, se juega este viernes 26 de junio en los siguientes horarios:

Perú: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 16:00 horas

16:00 horas Chile: 15:00 horas

15:00 horas México: 13:00 horas

13:00 horas Colombia: 14:00 horas

14:00 horas Ecuador: 14:00 horas

14:00 horas España: 21:00 horas

21:00 horas Estados Unidos: 15:00 (ET) / 14:00 (CT) / 12:00 (PT)

DATOS CLAVE

Viernes 26 de junio: Juegan Senegal e Irak en BMO Field de Toronto.

Juegan Senegal e Irak en BMO Field de Toronto. Diferencia de gol: Senegal tiene -3 e Irak -6; ambos necesitan ganar hoy.

Senegal tiene -3 e Irak -6; ambos necesitan ganar hoy. Horarios de transmisión: 16:00 en Argentina por DSports y 13:00 en México por ViX.