Alineaciones confirmadas RD Congo vs Uzbekistán: jugadores clave y cambios tácticos

Las selecciones de República Democrática del Congo y Uzbekistán se ven las caras este sábado 27 de junio por la fecha 3 del Grupo K del Mundial 2026. Los entrenadores Sébastien Desabre y Fabio Cannavaro ya han confirmado las alineaciones titulares.
La República Democrática del Congo tiene una buena posibilidad de clasificar a 16avos de final de la Copa del Mundo. Es que con una victoria podría lograr una clasificación histórica. Para ello, sólo le sirve el triunfo. Por eso, va con lo mejor a disposición.
¡El Grupo K tiene todavía mucho por definir! 📋#CopaMundialFIFA— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 27, 2026
Uzbekistán, por su parte, tiene una chance mínima de clasificar, pero necesitaría ganar por varios goles de diferencia. Fabio Cannavaro busca el primer triunfo de la historia de este país en una Copa del Mundo.
Alineaciones confirmadas para RD Congo vs Uzbekistán
RD CONGO
- Lionel Mpasi
- Aaron Wan-Bissaka
- Axel Tuanzebe
- Chancel Mbemba
- Arthur Mazuaku
- Nathanael Mbuku
- Samuel Moutoussamy
- Noah Sadiki
- Brian Cipenga
- Yoane Wissa
- Cédric Bakambu
- DT: Sébastien Desabre
EN VIVO Tabla de posiciones de los mejores terceros del Mundial 2026: ¿Quiénes clasifican a 16avos de final?
UZBEKISTÁN
- Abduvohid Nematov
- Abdulkodir Khusanov
- Khojiakbar Alijonov
- Rustam Ashurmatov
- Sherzod Nasrullaev
- Jakhongir Urozov
- Akmal Mozgovoy
- Otabek Shukurov
- Dostonbek Khamdamov
- Abbosbek Fayzullaev
- Eldor Shomurodov
- DT: Fabio Cannavaro
Formaciones y cambios para RD Congo vs Uzbekistán
Tanto RD Congo y Uzbekistán meten cambios en sus alineaciones. El conjunto africano mete hasta cambio de sistema donde mete un delantero más. En tanto, el seleccionado asiático sigue apostando por su sistema de 4-5-1 con Eldor Shomurodov como única referencia.
En RD Congo se mete en el once titular Brian Cipenga y sale Steve Kapuadi. A su vez, Noah Sadiki también ingresa a la alineación en lugar de Edo Kayembe. En tanto, en Uzbekistán, hay cuatro modificaciones con los ingresos de Khojiakbar Alijonov, Jakhongir Urozov, Akmal Mozgovoy y Dostonbek Khamdamov.
DATOS CLAVE
- RD Congo y Uzbekistán juegan el 27 de junio por el Mundial 2026.
- Sébastien Desabre y Fabio Cannavaro confirmaron las alineaciones titulares del Grupo K.
- RD Congo busca clasificar a 16avos de final sumando un delantero más.