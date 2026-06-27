Alineaciones confirmadas RD Congo vs Uzbekistán: jugadores clave y cambios tácticos

Las selecciones de RD Congo y Uzbekistán definen su futuro en el Mundial 2026. Conoce a los titulares de este encuentro.

Las selecciones de República Democrática del Congo y Uzbekistán se ven las caras este sábado 27 de junio por la fecha 3 del Grupo K del Mundial 2026. Los entrenadores Sébastien Desabre y Fabio Cannavaro ya han confirmado las alineaciones titulares.

Publicidad

La República Democrática del Congo tiene una buena posibilidad de clasificar a 16avos de final de la Copa del Mundo. Es que con una victoria podría lograr una clasificación histórica. Para ello, sólo le sirve el triunfo. Por eso, va con lo mejor a disposición.

¡El Grupo K tiene todavía mucho por definir! 📋#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 27, 2026

Uzbekistán, por su parte, tiene una chance mínima de clasificar, pero necesitaría ganar por varios goles de diferencia. Fabio Cannavaro busca el primer triunfo de la historia de este país en una Copa del Mundo.

Publicidad

Alineaciones confirmadas para RD Congo vs Uzbekistán

RD CONGO

Lionel Mpasi

Aaron Wan-Bissaka

Axel Tuanzebe

Chancel Mbemba

Arthur Mazuaku

Nathanael Mbuku

Samuel Moutoussamy

Noah Sadiki

Brian Cipenga

Yoane Wissa

Cédric Bakambu

DT: Sébastien Desabre

UZBEKISTÁN

Abduvohid Nematov

Abdulkodir Khusanov

Khojiakbar Alijonov

Rustam Ashurmatov

Sherzod Nasrullaev

Jakhongir Urozov

Akmal Mozgovoy

Otabek Shukurov

Dostonbek Khamdamov

Abbosbek Fayzullaev

Eldor Shomurodov

DT: Fabio Cannavaro

Formaciones y cambios para RD Congo vs Uzbekistán

Tanto RD Congo y Uzbekistán meten cambios en sus alineaciones. El conjunto africano mete hasta cambio de sistema donde mete un delantero más. En tanto, el seleccionado asiático sigue apostando por su sistema de 4-5-1 con Eldor Shomurodov como única referencia.

Publicidad

En RD Congo se mete en el once titular Brian Cipenga y sale Steve Kapuadi. A su vez, Noah Sadiki también ingresa a la alineación en lugar de Edo Kayembe. En tanto, en Uzbekistán, hay cuatro modificaciones con los ingresos de Khojiakbar Alijonov, Jakhongir Urozov, Akmal Mozgovoy y Dostonbek Khamdamov.

DATOS CLAVE