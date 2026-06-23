Cristiano Ronaldo tuvo un primer tiempo brillante en el Portugal vs. Uzbekistán tras anotar un doblete en el Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo marcó un golazo en el Portugal vs. Uzbekistán por el Grupo K del Mundial 2026. Anotando en el minuto siete del primer tiempo en el Estadio Houston, la anotación del ‘Bicho’ abrió el marcador y le dio el triunfo momentáneo a Portugal 1-0 ante Uzbekistán, situación que abre su clasificación a 16avos de final de la Copa del Mundo.

Publicidad

El gol de Cristiano Ronaldo con Portugal en el Mundial 2026 fue vital puesto que abrió el marcador 1-0 ante Uzbekistán. Además, el 1-0 llegó apenas iniciado el cotejo, situación que comenzó a darle calma y abrir el camino hacia los 16avos de final de la Copa del Mundo.

Así fue el gol de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026: anotó el 1-0 de Portugal ante Uzbekistán

APARECIÓ CRISTIANO RONALDO



El astro luso no perdonó y puso el 1 a 0 para Portugal ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/OsPBKZKv0v — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

Pero los goles no se quedaron ahí. Luego, en el minuto 17′ Nuno Mendes estiró la ventaja de Portugal por 2-0 ante Uzbekistán en la Copa del Mundo. La acción fue todo un ingenio por parte del ‘Bicho’, que simuló patear el tiro libre, pero al final fue Nuno Mendes el que lo hizo.

Publicidad

De todas formas hay que reconocer la viveza que hizo Cristiano Ronaldo pues todos esperaban que él remate el tiro libre. Al final fue Nuno Mendes el que hizo el remate, sorprendió a todos y anotó el 2-0 de Portugal ante Uzbekistán por la Copa del Mundo.

Así fue el gol de Nuno Mendes en el Mundial 2026: anotó el 2-0 de Portugal ante Uzbekistán

NUNO MENDES SORPRENDIÓ A TODOS



El lateral izquierdo de PSG aprovechó el tiro libre y marcó el 2 a 0 para Portugal ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/YvfbgoZMTM — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

En el cierre del primer tiempo, Cristiano Ronaldo volvió a aparecer y anotó otra vez para Portugal vs. Uzbekistán en el Mundial 2026. Logrando el 3-0 en el Estadio Houston, el segundo tanto del ‘Bicho’ fue una demostración de calidad, técnica y sutileza.

Publicidad

Y es que la definición no era fácil, ya que Cristiano Ronaldo remató ante la salida del portero de Uzbekistán, la marca de un defensor y el ángulo que se cerraba. Con todo ello, el ‘Bicho’ logró rematar, ingresó la pelota y convirtió su doblete en el Mundial 2026.

Así fue el segundo gol de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026: anotó el 3-0 de Portugal ante Uzbekistán

DOBLETE DE CRISTIANO RONALDO



A los 38 minutos del primer tiempo, CR7 definió de derecha y marcó el 3 a 0 para Portugal ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/WLnTXU8x59 — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

Publicidad

Datos claves

Cristiano Ronaldo anotó el 1-0 de Portugal ante Uzbekistán en el Mundial 2026.

El delantero anotó su primer gol en el minuto siete del primer tiempo en Houston.

Nuno Mendes estiró la ventaja y marcó el 2-0 definitivo de tiro libre.