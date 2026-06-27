Dónde ver EN VIVO RD Congo vs Uzbekistán por el Grupo K del Mundial 2026: TV y streaming online

Se define la clasificación a 16avos de final en el Grupo K del Mundial 2026. RD Congo y Uzbekistán buscan un triunfo histórico. Mira por dónde ver el encuentro.

La República Democrática del Congo y Uzbekistán disputan HOY sábado 27 de junio en el Mercedes-Benz Stadium su último partido en el Grupo K del Mundial 2026. El seleccionado africano tiene chances de meterse entre los mejores terceros para clasificar a dieciseisavos de final. En tanto, el combinado asiático necesita una goleada histórica para lograr alguna posibilidad de clasificación.

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La selección de RD Congo afronta un partido decisivo para su futuro en el Mundial 2026. Su empate ante Portugal en su estreno mundialista le permite seguir con posibilidades de clasificar. Para ello, necesita ganar o ganar, ya que un empate lo manda de nuevo a casa.

El seleccionado de Uzbekistán, por su parte, tiene una chance mínima de clasificación, pero para ello, necesitaría golear por muchos goles. En todo caso, ganar significaría el primer triunfo de su historia en la Copa del Mundo.

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¿Dónde ver EN VIVO RD Congo vs Uzbekistán?

El partido entre RD Congo y Uzbekistán, que se juega en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, cuenta con transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver el partido de acuerdo a cada país:

Perú: DSports+, DGO, Paramount+

DSports+, DGO, Paramount+ Argentina: TyC Sports, DSports+, DGO, Paramount+, Flow

TyC Sports, DSports+, DGO, Paramount+, Flow Chile: DSports+, DGO, Paramount+

DSports+, DGO, Paramount+ México: ViX Premium

ViX Premium Colombia: DSports+, DGO, Paramount+

DSports+, DGO, Paramount+ Ecuador: DSports+, DGO, Paramount+

DSports+, DGO, Paramount+ España: DAZN, Movistar+

DAZN, Movistar+ Estados Unidos: FS1, Universo, TeleXitos, Peacock

El ritmo del Mundial no se detiene, y muchos seguidores están activando ahora su código promocional para no perderse las funciones exclusivas.

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¿A qué hora se juega RD Congo vs Uzbekistán?

RD Congo vs Uzbekistán, partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo L del Mundial 2026, se juega este sábado 27 de junio en los siguientes horarios:

Perú: 18:30 horas

18:30 horas Argentina: 20:30 horas

20:30 horas Chile: 19:30 horas

19:30 horas México: 17:30 horas

17:30 horas Colombia: 18:30 horas

18:30 horas Ecuador: 18:30 horas

18:30 horas España: 01:30 (domingo 28)

01:30 (domingo 28) Estados Unidos: 19:30 (ET) / 18:30 (CT) / 16:30 (PT)

DATOS CLAVE

RD Congo vs Uzbekistán juegan este 27 de junio en el Mercedes-Benz Stadium.

juegan este 27 de junio en el Mercedes-Benz Stadium. Mundial 2026: RD Congo necesita ganar para clasificar tras empatar con Portugal.

RD Congo necesita ganar para clasificar tras empatar con Portugal. 18:30 horas es el horario del partido para Perú mediante DSports+.