Portugal y Uzbekistán juegan HOY, martes 23 de junio, y ya tenemos las alineaciones oficiales para el partido del Mundial 2026.

La Selección de Portugal afronta un partido clave ante Uzbekistán por la fecha 2 del Grupo K del Mundial 2026. El encuentro se disputará HOY, martes 23 de junio, desde las 12:00 PM (hora de Perú) en el Estadio Houston.

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El cuadro portugués llega con la obligación de sumar tres puntos para acercarse a la clasificación a los 16avos de final. Para ello, el técnico Roberto Martínez apostará por toda su jerarquía ofensiva y tendrá como principal referencia a Cristiano Ronaldo, quien vuelve a ser titular en un encuentro determinante para las aspiraciones lusas.

Del otro lado aparece una Uzbekistán que disputa su primera Copa del Mundo y que afronta el compromiso con la necesidad de conseguir un resultado positivo tras su derrota en la jornada inaugural frente a Colombia. El equipo dirigido por Fabio Cannavaro sabe que una nueva caída complicaría seriamente sus opciones de avanzar de ronda.

La presencia del defensor Abdukodir Khusanov será una de las principales armas del conjunto asiático para intentar contener el poder ofensivo de Portugal, en un duelo que promete emociones de principio a fin.

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Cristiano Ronaldo llegando a Houston para el partido entre Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026. (Foto: FIFA)

Portugal y Uzbekistán se juegan gran parte de su futuro en el Grupo K del Mundial 2026

Portugal parte como favorito por experiencia, calidad individual y profundidad de plantilla. Sin embargo, Uzbekistán ya demostró durante las Eliminatorias Asiáticas que puede competir ante selecciones de alto nivel y buscará dar una de las sorpresas del Mundial 2026.

Con Cristiano Ronaldo liderando el ataque portugués y Khusanov comandando la resistencia uzbeka, el choque en Houston aparece como uno de los más atractivos de la jornada. Una victoria portuguesa los dejaría muy cerca de la clasificación, mientras que Uzbekistán necesita sumar para mantenerse con vida en la lucha por avanzar a los 16avos de final.

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Once titular de Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026. (Foto: Actu Foot)

¿Dónde ver Portugal vs. Uzbekistán con Cristiano Ronaldo por el Mundial 2026?

En Perú la transmisión del Portugal vs. Uzbekistán irá por América Televisión (Canal 4) en señal abierta y gratuita. También podrá verse mediante DirecTV Sports, DSports y DGO en sus versiones para televisión, internet y dispositivos móviles.

Portugal vs. Uzbekistán, alineaciones oficiales por el Mundial 2026

Alineación titular de Portugal: Diogo Costa; Ruben Dias, Renato Veiga, Joao Cancelo, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Joao Neves, Vitinha; Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Pedro Neto.

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Alineación titular de Uzbekistán: Abduvohid Nematov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov; Sherzod Nasrullaev, Abdulla Abdullaev, Behruzjon Karimov; Otabek Shukuro, Odiljon Xamrobekov, Azizjon Ganiev, Abbosbek Fayzullaev; Eldor Shomurodov.

Datos claves

Portugal y Uzbekistán juegan hoy, martes 23 de junio, por el Mundial 2026.

El entrenador Roberto Martínez alineará como titular al delantero Cristiano Ronaldo en Houston.

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