Así está la tabla de goleadores tras el gol de Messi a Cabo Verde por 16avos de final

Messi abrió el marcador para Argentina ante Cabo Verde en Miami por 16avos de final. De esta manera, se escapa como máximo goleador del Mundial 2026.

Lionel Messi anotó el 1-0 de la Selección Argentina ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. De esta manera, no sólo anotó su gol número 20 en su historial en Copa del Mundo, sino que es el máximo goleador de este certamen con 7 anotaciones.

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Messi se convirtió en el primer futbolista en anotar en todas las fases del Mundial, es decir, en las jornadas 1, 2 y 3, 16avos, octavos, cuartos de final, semifinales y final, según indicó Mister Chip en su cuenta de X (@2010MisterChip), luego del 1-0 ante Cabo Verde.

¡OTRA VEZ LEOOOOOOOO! ARRIBA ARGENTINA



Asistencia fenomenal de Lisandro Martínez y control exquisito de Messi para poner el 1-0 ante Cabo Verde por los 16avos de final. pic.twitter.com/ZYa4oMaRSX — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

A su vez, el ’10’ de Argentina logró superar a Kylian Mbappé en la tabla de goleadores del Mundial 2026. Ambos estaban igualados con 6 goles, aunque el francés ya jugó por 16avos de final (marcó doblete ante Suecia). Así, Leo tiene 7 tantos en 4 partidos.

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En tanto, más atrás, aparecen Harry Kane (Inglaterra) y Erling Haaland (Noruega) con 5 goles marcados en 4 partidos. Más atrás, con 4 tantos, se encuentran Ismaïla Sarr (Senegal), Mikel Oyarzabal (España), Ousmane Dembélé (Francia) y Vinícius Júnior (Brasil).

ASÍ ESTÁ LA TABLA DE GOLEADORES DEL MUNDIAL 2026

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