Tras las semifinales, así quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026

Solo quedan dos partidos para conocer al goleador del Mundial 2026 y son 4 los que luchan por obtener la bota de oro.

El Mundial 2026 está terminando y tan solo restan dos partidos para conocer al goleador de este certamen. La pelea está super peleada y hay varios jugadores que todavía pueden llevarse la bota de oro al final de la competencia.

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¿Cómo va la tabla de goleadores del Mundial 2026?

Por un lado Lionel Messi va a jugar una nueva final con Argentina, aunque el 10 hoy en día está más enfocado en asistir que poder anotar. Siendo vital para que el cuadro ‘Albiceleste’ esté en la gran final. No obstante, tiene rivales que podrían ganarle este trofeo.

Por otro lado, Kylian Mbappé se quedó con las ganas de jugar una nueva final. El cuadro ‘galo’ peleará por el tercer y cuarto lugar. Por lo que el popular ‘Kiki’ tendría una opción de llegar a ser el goleador del torneo si consigue marcar la diferencia.

Por último, Harry Kane y Jude Bellingham tienen la misma cantidad de goles. Pero podrían llegar a igualar a los punteros, incluso pasarlos si hacen un buen partido del tercer y cuarto lugar. En este caso si la tienen más complicada.

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Tabla de goleadores:

Dos partidos para definir al goleador del Mundial 2026

El sábado se disputará el Francia vs. Inglaterra por la búsqueda del tercer lugar del Mundial 2026. En este caso Mbappé podría tener una oportunidad dorada para no solo llevarse la medalla de bronce, sino también la bota de oro si consigue hacer goles ante un cuadro de los ‘Tres Leones’ que tiene a dos goleadores en sus filas.

Mientras que el domingo se jugará la gran final entre España vs. Argentina en donde Lionel Messi podría llegar a ganarlo todo. Si consigue hacer goles y también pone a su equipo por delante, es posible que pueda alzar un nuevo Mundial, así como el título de goleador.

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