Si Argentina gana, contra quién, cuándo y dónde juega por los octavos de final del Mundial 2026

Argentina juega contra Cabo Verde en breves por el Mundial 2026. Conoce si gana, contra quién, cuándo y dónde juega, en los octavos de final.

La Selección Argentina afronta su primer gran examen de eliminación directa en el Mundial 2026 este viernes 3 de julio. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se mide ante Cabo Verde en Miami, en un cruce correspondiente a los dieciseisavos de final que promete paralizar al país.

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El encuentro se disputará a partir de las 19:00 (hora de Argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami. Una victoria depositará de forma inmediata al campeón defensor en la próxima ronda del certamen más importante del planeta.

El posible rival de la Albiceleste en la próxima ronda

Si la Selección Argentina logra imponerse al combinado africano hoy, la hoja de ruta de la Copa del Mundo ya tiene un destino marcado. El cuadro oficial determina que el rival en octavos de final saldrá del vencedor del cruce entre Australia y Egipto.

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Ambos seleccionados llegan en un gran nivel competitivo y representan estilos de juego muy diferentes para el cuerpo técnico argentino. La última vez que Argentina se midió ante los australianos en una instancia mata-mata fue en los octavos de final de Qatar 2022, con victoria albiceleste por 2 a 1.

Cuándo y a qué hora juega Argentina por los octavos de final

En caso de sellar la clasificación este viernes, los fanáticos de la Scaloneta no tendrán que esperar demasiado para volver a ver al equipo. El partido por los octavos de final se disputará el próximo martes 7 de julio de 2026.

El horario establecido por la organización para este sector del cuadro será a las 13:00 (hora de Argentina). Este horario de tarde obligará a los hinchas a acomodar sus rutinas para prender las pantallas y alentar al seleccionado nacional.

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Dónde se jugará el partido por el pase a cuartos de final

La sede elegida para este encuentro es el imponente Mercedes-Benz Stadium, ubicado en la ciudad de Atlanta, Georgia. Este recinto cuenta con una capacidad superior a los 71.000 espectadores y se destaca en el mundo por su impresionante techo retráctil y su tecnología de última generación.

La delegación argentina ya conoce las características de esta ciudad y su infraestructura, lo que representa una gran ventaja logística de cara a los traslados del plantel. De confirmarse el triunfo hoy, Atlanta se teñirá por completo de celeste y blanco para recibir una de las instancias más vibrantes de la competencia.

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