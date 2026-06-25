Así queda el cuadro de 16avos de final del Mundial 2026 tras el cierre del Grupo D

Se definió la suerte de Paraguay y Australia en el Grupo D. De esta manera, se actualizó el cuadro para los 16avos de final y el resto del Mundial 2026.

Se terminó la jornada del jueves 25 de junio donde se definieron los Grupos D, E y F del Mundial 2026. Con esto, se han definido algunos cruces para los dieciseisavos de final por la clasificación de algunas selecciones, mientras que otras todavía aguardan rival o esperan definir su suerte cuando culmine la totalidad de partidos.

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En el Grupo E, Ecuador logró lo que parecía imposible: le ganó a Alemania y se aseguró ser uno de los mejores terceros para clasificar a 16avos de final. Los teutones ya habían asegurado ese lugar, mientras que Costa de Marfil hizo lo propio ante Curazao.

Por su parte, en el Grupo F, Países Bajos cumplió su trabajo y derrotó a Túnez, pero el partido clave terminó con empate entre Japón y Suecia. De esta forma, los ‘Samurái Azules’ ya se aseguraron su duelo ante Brasil en 16avos de final. En tanto, Suecia está cerca de asegurar su pase a dicha instancia.

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Por último, en el Grupo D, Australia y Paraguay no salieron del empate sin goles, lo que los dejó bien perfilados para avanzar a la próxima ronda. En tanto, en Estados Unidos y Turquía abundaron los goles, y sobre el final, lo ganó el conjunto europeo por 3-2.

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Así quedan los 16avos de final del Mundial 2026

Alemania vs. Paraguay

Francia vs. Suecia

Sudáfrica vs. Canadá (CONFIRMADO)

Países Bajos vs. Marruecos (CONFIRMADO)

Portugal vs. Ghana

España vs. Austria

Estados Unidos vs. Bosnia (CONFIRMADO)

Egipto vs. Corea del Sur

Brasil vs. Japón (CONFIRMADO)

Costa de Marfil vs. Noruega

México vs. Escocia

Inglaterra vs. Ecuador

Argentina vs. Uruguay

Australia vs. Irán

Suiza vs. Argelia

Colombia vs. Croacia

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Así está la tabla de los mejores terceros y los grupos del Mundial 2026

DATOS CLAVE