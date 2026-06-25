Así queda el cuadro de 16avos de final del Mundial 2026 tras el cierre del Grupo D

Se terminó la jornada del jueves 25 de junio donde se definieron los Grupos D, E y F del Mundial 2026. Con esto, se han definido algunos cruces para los dieciseisavos de final por la clasificación de algunas selecciones, mientras que otras todavía aguardan rival o esperan definir su suerte cuando culmine la totalidad de partidos.
En el Grupo E, Ecuador logró lo que parecía imposible: le ganó a Alemania y se aseguró ser uno de los mejores terceros para clasificar a 16avos de final. Los teutones ya habían asegurado ese lugar, mientras que Costa de Marfil hizo lo propio ante Curazao.
Por su parte, en el Grupo F, Países Bajos cumplió su trabajo y derrotó a Túnez, pero el partido clave terminó con empate entre Japón y Suecia. De esta forma, los ‘Samurái Azules’ ya se aseguraron su duelo ante Brasil en 16avos de final. En tanto, Suecia está cerca de asegurar su pase a dicha instancia.
Por último, en el Grupo D, Australia y Paraguay no salieron del empate sin goles, lo que los dejó bien perfilados para avanzar a la próxima ronda. En tanto, en Estados Unidos y Turquía abundaron los goles, y sobre el final, lo ganó el conjunto europeo por 3-2.
Quiénes juegan este viernes 26 de junio en el Mundial 2026: programación de partidos, horarios y dónde ver en Perú
Así quedan los 16avos de final del Mundial 2026
- Alemania vs. Paraguay
- Francia vs. Suecia
- Sudáfrica vs. Canadá (CONFIRMADO)
- Países Bajos vs. Marruecos (CONFIRMADO)
- Portugal vs. Ghana
- España vs. Austria
- Estados Unidos vs. Bosnia (CONFIRMADO)
- Egipto vs. Corea del Sur
- Brasil vs. Japón (CONFIRMADO)
- Costa de Marfil vs. Noruega
- México vs. Escocia
- Inglaterra vs. Ecuador
- Argentina vs. Uruguay
- Australia vs. Irán
- Suiza vs. Argelia
- Colombia vs. Croacia
Así está la tabla de los mejores terceros y los grupos del Mundial 2026
DATOS CLAVE
- Ecuador venció a Alemania y clasificó a dieciseisavos como mejor tercero del Mundial 2026.
- Brasil vs. Japón es uno de los cruces confirmados para los dieciseisavos de final.
- Turquía derrotó 3-2 a Estados Unidos en el partido correspondiente al Grupo D.