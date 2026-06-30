Este martes 30 de junio desde las 12:00 PM Costa de Marfil juega ante Noruega por el Mundial 2026. El ganador pasa a octavos ante Brasil.

Costa de Marfil y Noruega se enfrentan HOY, martes 30 de junio, por los 16avos de final del Mundial 2026. El partido se disputará desde las 12:00 PM (hora de Perú) y tendrá como escenario el Estadio Dallas (AT&T Stadium), donde ambos buscarán un boleto a los octavos de final.

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La selección marfileña afronta uno de los desafíos más exigentes desde el inicio del torneo. Después de clasificarse como segunda del Grupo E, ahora deberá medirse ante una de las selecciones europeas que mejor rendimiento mostró durante la fase de grupos.

Consciente de la dificultad del compromiso, el entrenador Emerse Faé apostará por su mejor equipo, con Franck Kessie como estandarte, para intentar dar el golpe y seguir avanzando en la Copa del Mundo.

Enfrente estará una Noruega que llega con varias de sus principales figuras descansadas y preparada para afrontar el primer duelo de eliminación directa con su máxima capacidad ofensiva.

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Franck Kessie es el hombre a seguir en Costa de Marfil ante Noruega por el Mundial 2026. (Foto: Actu)

Erling Haaland lidera a una Noruega que parte como favorita

Costa de Marfil depositará gran parte de sus esperanzas en el liderazgo de Franck Kessié y en el desequilibrio ofensivo de Nicolas Pépé, dos futbolistas llamados a marcar diferencias frente a uno de los rivales más complicados del campeonato.

Por el lado de Noruega, el técnico Stale Solbakken recupera a su ataque estelar luego de reservar a varios titulares en la última jornada de la fase de grupos. El poder ofensivo estará encabezado por Alexander Sorloth, Erling Haaland y Antonio Nusa, un tridente que convierte a los europeos en favoritos para avanzar a los octavos de final, aunque Costa de Marfil intentará dar una de las grandes sorpresas del Mundial 2026.

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Erling Haaland es la gran esperanza del gol de Noruega ante Costa de Marfil por el Mundial 2026. (Foto: Actu)

Guía completa de los canales que transmiten Costa de Marfil vs. Noruega por el Mundial 2026

Perú : DSports, DGO, América TV y Paramount+

: DSports, DGO, América TV y Paramount+ Argentina : DSports, DGO y Paramount+

: DSports, DGO y Paramount+ Paraguay : GEN, Trece y SNT

: GEN, Trece y SNT Colombia : DSports, DGO y Paramount+

: DSports, DGO y Paramount+ Ecuador : DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+

: DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+ Uruguay : DSports, DGO y Paramount+

: DSports, DGO y Paramount+ Chile : DSports, DGO y Paramount+

: DSports, DGO y Paramount+ Bolivia : Tigo Sports, Entel y Gol

: Tigo Sports, Entel y Gol Venezuela : DSports y DGO

: DSports y DGO México : ViX Premium

: ViX Premium Estados Unidos : FOX y Telemundo

: FOX y Telemundo Guatemala : Tigo Sports, FOX y Canal 11

: Tigo Sports, FOX y Canal 11 Costa Rica : FOX+

: FOX+ España: RTVE y DAZN

Costa de Marfil vs. Noruega: Alineaciones oficiales del Mundial 2026

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Guela Doue, Emmanuel Agbadou; Franck Kessie, Ibrahim Sangaré, Christ Inao Oulai; Ange-Yoan Bonny, Yan Diomandé, Nicolas Pépé.

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Noruega: Orjan Nyland; Kristoffer Ajer, David Moller Wolfe, Marcus Holmgren Pedersen, Torbjorn Heggem; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Odegaard; Alexander Sorloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.

Datos claves

Costa de Marfil y Noruega se enfrentan hoy, martes 30 de junio, por los 16avos de final del Mundial 2026.

El estratega marfileño Emerse Faé apostará por la experiencia de Franck Kessié y el desequilibrio de Nicolas Pépé.

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