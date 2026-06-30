Conoce el recinto deportivo que albergará el partido entre Costa de Marfil vs. Noruega por el pase a octavos de final del Mundial 2026.

Los 16avos de final del Mundial 2026 continúan HOY, martes 30 de junio, con el atractivo duelo entre Costa de Marfil y Noruega. El encuentro definirá a uno de los clasificados a los octavos de final, instancia en la que espera Brasil.

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Además de la expectativa por conocer al ganador, muchos aficionados buscan saber en qué estadio se disputará este compromiso entre Costa de Marfil vs. Noruega por el Mundial 2026 y cuál será la ciudad que recibirá uno de los partidos más importantes de la fase eliminatoria del torneo.

El ganador de esta llave no solo avanzará a los octavos de final, sino que también continuará su camino rumbo al título enfrentando a Brasil, uno de los principales candidatos a conquistar la Copa del Mundo.

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El AT&T Stadium de Dallas recibe otro partido del Mundial 2026

El partido entre Costa de Marfil y Noruega se disputará en el Estadio Dallas, conocido internacionalmente como el AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas, Estados Unidos. El recinto cuenta con césped artificial, capacidad para 80.000 espectadores y es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL.

Inaugurado el 27 de mayo de 2009 y con un costo de construcción cercano a los 1.300 millones de dólares, el estadio albergará un total de nueve partidos durante el Mundial 2026. Antes del Costa de Marfil vs. Noruega ya fue sede de los encuentros Países Bajos 2-2 Japón, Inglaterra 4-2 Croacia, Argentina 2-0 Austria, Japón 1-1 Suecia y Jordania 1-3 Argentina. Tras este compromiso recibirá el Australia vs. Egipto, un partido de octavos de final el 6 de julio y una de las semifinales del torneo el 14 de julio.

El interior del Estadio Dallas listo para el Costa de Marfil vs. Noruega por el Mundial 2026. (Foto: AT&T Stadium)

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Guía completa de los canales que transmiten Costa de Marfil vs. Noruega por el Mundial 2026

Perú: DSports, DGO, América TV y Paramount+

Argentina: DSports, DGO y Paramount+

Paraguay: GEN, Trece y SNT

Colombia: DSports, DGO y Paramount+

Ecuador: DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+

Uruguay: DSports, DGO y Paramount+

Chile: DSports, DGO y Paramount+

Bolivia: Tigo Sports, Entel y Gol

Venezuela: DSports y DGO

México: ViX Premium

Estados Unidos: FOX y Telemundo

Guatemala: Tigo Sports, FOX y Canal 11

Costa Rica: FOX+

España: RTVE y DAZN

Costa de Marfil vs. Noruega: alineaciones titulares

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Guela Doue, Emmanuel Agbadou; Franck Kessie, Ibrahim Sangaré, Christ Inao Oulai; Ange-Yoan Bonny, Yan Diomandé, Nicolas Pépé.

Noruega: Orjan Nyland; Kristoffer Ajer, David Moller Wolfe, Marcus Holmgren Pedersen, Torbjorn Heggem; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Odegaard; Alexander Sorloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.

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Datos claves

Costa de Marfil y Noruega se enfrentan hoy, martes 30 de junio, por los 16avos de final del Mundial 2026.

El partido de eliminación directa tendrá como escenario el moderno Estadio Dallas (AT&T Stadium), ubicado en Arlington, Texas.

El imponente recinto estadounidense, que costó unos 1.300 millones de dólares, cuenta con una capacidad para 80.000 espectadores.