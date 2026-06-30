Conoce la guía completa para revisar todos los canales que pasan en directo el partido entre Costa de Marfil vs. Noruega por el Mundial 2026.

Las emociones del Mundial 2026 continúan HOY, martes 30 de junio, con el duelo entre Costa de Marfil y Noruega por los 16avos de final. El encuentro se disputará desde las 12:00 PM (hora de Perú) en el Estadio Dallas (AT&T Stadium), donde ambos buscarán un boleto a los octavos de final de la Copa del Mundo.

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Después de superar la fase de grupos, marfileños y noruegos afrontan su primer partido de eliminación directa, por lo que no existe margen de error. El ganador avanzará a la siguiente ronda y se medirá ante Brasil, mientras que el perdedor quedará eliminado del torneo.

Si quieres seguir todas las incidencias del compromiso entre Costa de Marfil vs. Noruega por el Mundial 2026, aquí te contamos qué canales transmitirán el partido EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE en Perú, Latinoamérica, México, España y Estados Unidos.

El choque entre Costa de Marfil vs. Noruega HOY promete ser uno de los más atractivos de la jornada de 16avos de final, con dos selecciones que llegan en buen momento y que buscarán seguir haciendo historia en el Mundial 2026.

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Costa de Marfil se mide ante Noruega por el pase a octavos del Mundial 2026. (Foto: FIFA)

¿Dónde ver Costa de Marfil vs. Noruega EN VIVO y ONLINE?

En Latinoamérica, el partido entre Costa de Marfil vs. Noruega será transmitido por DirecTV Sports (DSports) y podrá verse vía streaming mediante DGO. En Perú, además, también estará disponible por la señal de América Televisión.

En México, la transmisión oficial estará a cargo de ViX Premium. En España, el compromiso podrá seguirse a través de RTVE y DAZN, mientras que en Estados Unidos será emitido por FOX y Telemundo.

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Se recomienda seguir el encuentro únicamente mediante señales oficiales autorizadas y que tengan los derechos de transmisión de FIFA. No es aconsejable utilizar páginas o enlaces no autorizados como Pelota Libre, Fútbol Libre o Roja Directa, ya que no cuentan con los derechos oficiales de transmisión del Mundial 2026.

La Selección Noruega como Erling Haaland como su mayor figura. (Foto: FIFA)

Guía completa de los canales que transmiten Costa de Marfil vs. Noruega por el Mundial 2026

Perú : DSports, DGO, América TV y Paramount+

: DSports, DGO, América TV y Paramount+ Argentina : DSports, DGO y Paramount+

: DSports, DGO y Paramount+ Paraguay : GEN, Trece y SNT

: GEN, Trece y SNT Colombia : DSports, DGO y Paramount+

: DSports, DGO y Paramount+ Ecuador : DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+

: DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+ Uruguay : DSports, DGO y Paramount+

: DSports, DGO y Paramount+ Chile : DSports, DGO y Paramount+

: DSports, DGO y Paramount+ Bolivia : Tigo Sports, Entel y Gol

: Tigo Sports, Entel y Gol Venezuela : DSports y DGO

: DSports y DGO México : ViX Premium

: ViX Premium Estados Unidos : FOX y Telemundo

: FOX y Telemundo Guatemala : Tigo Sports, FOX y Canal 11

: Tigo Sports, FOX y Canal 11 Costa Rica : FOX+

: FOX+ España: RTVE y DAZN

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Costa de Marfil vs. Noruega: alineaciones confirmadas del Mundial 2026

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Guela Doue, Emmanuel Agbadou; Franck Kessie, Ibrahim Sangaré, Christ Inao Oulai; Ange-Yoan Bonny, Yan Diomandé, Nicolas Pépé.

Noruega: Orjan Nyland; Kristoffer Ajer, David Moller Wolfe, Marcus Holmgren Pedersen, Torbjorn Heggem; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Odegaard; Alexander Sorloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.

Datos claves

Costa de Marfil y Noruega se enfrentan hoy, martes 30 de junio, por los 16avos de final del Mundial 2026.

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El compromiso de eliminación directa se disputará en el Estadio Dallas (AT&T Stadium).