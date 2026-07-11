Así reaccionó IShowSpeed al gol de Alexis Mac Allister para el 1-0 de Argentina ante Suiza

El youtuber está con la camiseta de la Selección Argentina, pero no le gustó el gol de Mac Allister. Mira su reacción.

IShowSpeed sigue con su cobertura del Mundial 2026 y no se quiso perder el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final. La sorpresa que dio el youtuber es que viste la camiseta ‘albiceleste’, pero cuando Alexis Mac Allister marcó gol para el 1-0 no le gustó.

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Speed ha sido un acérrimo opositor a Argentina. De hecho, ha apoyado a cada selección que enfrentó la ‘Albiceleste’, incluso utilizando sus camisetas. Por eso, en esta ocasión, decidió vestir el jersey del seleccionado argentino y ser ‘anti-mufa’.

Sin embargo, Argentina pegó primero en el marcador y lo hizo con un gol de pelota parada. De un córner, Lionel Messi encontró la cabeza de Alexis Mac Allister para el 1-0 al minuto 10 del primer tiempo. Cuando todo el mundo festejaba, Speed se resignaba.

🚨| BREAKING: SPEED CAN’T BELIEVE ARGENTINA SCORED THE OPENING GOAL AGAINST SWITZERLAND JUST MINUTES INTO THE MATCH 🤯🤯🇦🇷



He had to PRETEND to celebrate in front of the Argentina fans 😭😭 pic.twitter.com/VFzKQ3xJmM — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 12, 2026

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Luego de quedarse con una cara seria y con bronca, tiró un “vamos, vamos” para fingir que apoya a la Selección Argentina. Sin embargo, está claro que no quiere que este combinado siga avanzando en el Mundial 2026. Luego de ese ‘festejo fingido’, tuvo algún toque de mano con hinchas argentinos en la tribuna.

¡¡GOLPEA ARGENTINA DE ARRANQUE!! GRAN CENTRO DE LEO MESSI Y CABEZAZO DE MAC ALLISTER PARA EL 1-0 VS. SUIZA.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/9hZ1Z1NBTT — SportsCenter (@SC_ESPN) July 12, 2026

La estrategia con el grito y la camiseta argentina es que pueda ser de mala suerte para este seleccionado. Pero, al menos con este gol, esta idea no le está funcionando al famoso youtuber.

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Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.

¿IShowSpeed es mufa?

Speed no ha tenido buena suerte con las selecciones que ha apoyado. Lo ha hecho con selecciones como Portugal, Egipto o Cabo Verde, pero todas han quedado eliminadas. No obstante, para evitar esos comentarios de “mufa”, ha decidido utilizar camisetas mitad de una selección, mitad de otra.

El mufa de Speed lo hizo otra vez jajajjaj



Mañana lo necesitamos alentando a Egipto. pic.twitter.com/CDgEG6hMOj — Mati Smith🇦🇷 (@Trumperizar) July 6, 2026

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No obstante, hizo esto último con el partido de España ante Bélgica, aunque apoyó a esta última selección en una apuesta con KSI. Al final, el triunfo fue de los españoles, por lo que sigue siendo un personaje de mala suerte para la selección en cuestión.

De hecho, se quejó durante un tramo del primer tiempo cuando su plan de “anti-mufa” no dio resultado. Se lo notó muy enojado, como no entendiendo porque no funciona su idea.

🚨| WATCH: Speed is FURIOUS that his Argentina "curse" isn't working after supporting them in hopes they'd lose, but they're winning instead 😭🇦🇷 pic.twitter.com/q3R9mIxz2A — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 12, 2026

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