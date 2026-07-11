Partidos del Mundial 2026 MAÑANA domingo 12 de julio: quiénes juegan, horarios y dónde ver por TV y streaming online

Luego de los cuartos de final del Mundial 2026, se espera por las semifinales. No obstante, este domingo., la actividad tiene una pausa.

El Mundial 2026 culmina su ronda de cuartos de final. Por lo cual, ahora es el turno de las semifinales, es decir, llegan las cuatro (4) mejores selecciones en esta Copa del Mundo. Sin embargo, hay que esperar un par de días para que se disputen los partidos.

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Este domingo 12 de julio, NO hay partidos del Mundial 2026. Es la segunda jornada en la que hay una pausa de encuentros en esta Copa del Mundo. La primera había sido el pasado miércoles 8 de julio, es decir entre los partidos de octavos y los de cuartos de final.

Primera Semifinal confirmada y dos boletos por definir. 👀#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/xNU88xEy8p — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 10, 2026

¿Por qué no hay partidos este domingo? La realidad es que, conforme van pasando las rondas, hay menos cantidad de encuentros. Los futbolistas, a su vez, necesitan de algunos días de descanso para disputar las fases más importantes de la Copa del Mundo.

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¿Cuándo se juegan los semifinales del Mundial 2026?

Las semifinales del Mundial 2026 se juegan este martes 14 y miércoles 15 de julio. Por lo cual, no sólo el domingo no habrá partidos, sino que tampoco el lunes 13 de julio.

Un partido de semifinales se jugará el martes 14 de julio. Será el duelo entre Francia y España en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. En tanto, el miércoles 15 se jugará la otra semifinal.

Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.

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Horarios de las semifinales del Mundial 2026

MARTES 14 DE JULIO

Francia vs. España | 14:00 horas | AT&T Stadium (Dallas)

MIÉRCOLES 15 DE JULIO

Noruega/Inglaterra vs. Argentina/Suiza | 14:00 horas | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

DATOS CLAVE

Este domingo 12 de julio no se disputarán partidos del Mundial 2026 por descanso.

no se disputarán partidos del Mundial 2026 por descanso. Francia y España jugarán la primera semifinal el martes 14 de julio en Texas.

jugarán la primera semifinal el martes 14 de julio en Texas. La segunda semifinal se disputará el miércoles 15 de julio en Atlanta a las 14:00.