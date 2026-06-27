Con Lionel Messi a la cabeza, así va la tabla de goleadores del Mundial 2026

El Mundial 2026 está dejando imágenes para la historia, pero hay una costumbre que parece resistirse al paso del tiempo: ver a Lionel Messi rompiendo redes. En lo que va del certamen, el astro argentino se ha posicionado en lo más alto de la tabla de artilleros, acumulando nada menos que 6 gritos sagrados que ilusionan a toda Argentina y maravillan a los fanáticos del fútbol mundial.
Cuando muchos creían que su rol en esta Copa del Mundo sería más de asistidor o de líder espiritual desde la pausa, el “10” ha sacado a relucir su instinto asesino en el área. Con una zurda que sigue siendo letal y una lectura de juego inigualable, Messi ha sido la pieza fundamental para destrabar partidos cerrados, demostrando una vigencia física y técnica envidiable.
La carrera por la Bota de Oro
Aunque el argentino lidera la contienda por el máximo galardón individual a los goleadores, la competencia no da tregua. Detrás de él, las jóvenes estrellas y los artilleros de élite buscan acortar distancias en las fases decisivas del torneo.
Con los 6 tantos anotados hasta el momento, Messi no solo busca llevar a su selección a lo más alto, sino que también sigue estirando su leyenda en la tabla histórica de goleadores de la Copa del Mundo.
A medida que el torneo avanza hacia sus etapas más emocionantes y de eliminación directa, la gran pregunta en la mente de todos los aficionados es: ¿Cuántos goles más nos regalará el genio rosarino antes de que el telón de Norteamérica 2026 se cierre por completo? Por ahora, el mundo del fútbol solo puede sentarse y disfrutar de su magia.