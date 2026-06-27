Con Lionel Messi a la cabeza, así va la tabla de goleadores del Mundial 2026

Lionel Messi está en el top de los goleadores del Mundial 2026. Conoce como va la tabla hasta la Fase de Grupos.

El Mundial 2026 está dejando imágenes para la historia, pero hay una costumbre que parece resistirse al paso del tiempo: ver a Lionel Messi rompiendo redes. En lo que va del certamen, el astro argentino se ha posicionado en lo más alto de la tabla de artilleros, acumulando nada menos que 6 gritos sagrados que ilusionan a toda Argentina y maravillan a los fanáticos del fútbol mundial.

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Cuando muchos creían que su rol en esta Copa del Mundo sería más de asistidor o de líder espiritual desde la pausa, el “10” ha sacado a relucir su instinto asesino en el área. Con una zurda que sigue siendo letal y una lectura de juego inigualable, Messi ha sido la pieza fundamental para destrabar partidos cerrados, demostrando una vigencia física y técnica envidiable.

La carrera por la Bota de Oro

Aunque el argentino lidera la contienda por el máximo galardón individual a los goleadores, la competencia no da tregua. Detrás de él, las jóvenes estrellas y los artilleros de élite buscan acortar distancias en las fases decisivas del torneo.

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Con los 6 tantos anotados hasta el momento, Messi no solo busca llevar a su selección a lo más alto, sino que también sigue estirando su leyenda en la tabla histórica de goleadores de la Copa del Mundo.

A medida que el torneo avanza hacia sus etapas más emocionantes y de eliminación directa, la gran pregunta en la mente de todos los aficionados es: ¿Cuántos goles más nos regalará el genio rosarino antes de que el telón de Norteamérica 2026 se cierre por completo? Por ahora, el mundo del fútbol solo puede sentarse y disfrutar de su magia.