“Si tu le sacas a Messi a Argentina, en el Mundial 2026 lo sacaba Cabo Verde”

El controvertido Phillip Butters cuestionó a la Selección Argentina por su juego en el Mundial 2026. También criticó a jugadores como Paredes o De Paul.

Phillip Butters fue el invitado del programa Mano a Mano del canal de YouTube Denganche donde habló de varios temas. Entre ellos, cuestionó el juego de la Selección Argentina en el Mundial 2026. No obstante, aseguró que sin Lionel Messi, no habría llegado a la final y hasta que pudo haber perdido con la Selección de Cabo Verde en 16avos de final.

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El cuestionado periodista ha sido crítico del juego de combinado ‘albiceleste’ durante esta última Copa del Mundo, a la que llegó a la final donde fue superado por España. Sin embargo, sí consideró que Lionel Scaloni (lo tildó de “uruguayo” y “jugador mediocre”) entendió perfectamente qué es lo que necesitaba Messi para hacer importante a Argentina.

“(Lionel) Scaloni llega y Scaloni, que parece uruguayo, Scaloni es una buena persona. Es un tipo absolutamente consciente de sus limitaciones. Un jugador mediocre, y ni siquiera era entrenador mediocre, no era entrenador. Hizo lo que se tiene que hacer en esas circunstancias“, empezó diciendo.

Y continuó: “‘Lionel, ¿cómo hacemos? A ti te jode toda Argentina, te dicen que eres un huevón, que eres un cojudo, has renunciado, ya regresaste, ¿cómo hacemos? ¿Qué tengo que hacer para que estés cómodo? Ah, yo quiero esto, esto, esto, esto, esto, esto’“.

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“Le hizo el grupo alrededor de Messi. No solamente futbolísticamente hablando. Lo hizo socialmente. Socialmente le hizo el equipo de Messi. Además, Scaloni había estado en la… o sea, vio todo lo mal que hizo Sampaoli, pues”, cerró su idea.

La crítica de Phillip Butters a Argentina

Así como pudo formar un grupo alrededor de Messi, para Phillip Butters, el trabajo de Argentina en este Mundial 2026 estuvo lejos de estar a la altura. “Si tú le quitas a Messi a Argentina… este mundial lo saca Cabo Verde. Cabo Verde. Cifuentes tapa más que Vozinha pues no, o sea no jodas. ‘Vozinha, qué gran arquero…’ Nadie es gran arquero a los 40 años pues, no jodas”, insinuó.

“Entonces hay mucha mentira con… que el pata es buena persona. ¿Me entiendes? Pero… ¿cuál es la diferencia entre Lucas Biglia y (Rodrigo) De Paul? Ninguna. La relación con Messi, ¿no? Su relación con Messi, pues. Muy cercana, muy cercana… (Ricardo) Giusti, mucho mejor jugador que cualquiera de los dos. ¿No?”, siguió.

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"𝗦𝗜𝗡 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗜, 𝗔 𝗔𝗥𝗚𝗘𝗡𝗧𝗜𝗡𝗔 𝗟𝗔 𝗘𝗟𝗜𝗠𝗜𝗡𝗔𝗕𝗔 𝗖𝗔𝗕𝗢 𝗩𝗘𝗥𝗗𝗘" 🇦🇷



🗣️ Phillip Butters: "Scaloni es un tipo consciente de sus limitaciones. Entonces hizo lo que tenía que hacer: hablar con Messi para que estuviera cómodo. Hizo el equipo alrededor de Messi,… pic.twitter.com/ZHQiBebKWU — DENGANCHE (@denganche) July 21, 2026

“Paredes… tú dices Paredes, qué Paredes. Paredes… es guapo, tiene ojitos verdes… Paredes no le carga la maleta a Mascherano, pues. Ni la maleta se la carga a Mascherano. ¿Me entiendes? De ninguna manera. Tú lo pones a Ureña, el de la U, lo pones ahí, juega igualito“, finalizó su opinión.

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