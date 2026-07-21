Erling Haaland creció su popularidad y superó a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi en el Mundial 2026

Erling Haaland ganó popularidad dentro del Mundial 2026, lo cierto es que ha sido beneficiado más que Messi y Cristiano. Triunfando de lejos.

La Copa del Mundo 2026 no solo dejó emociones históricas en las canchas, sino que desató una verdadera batalla en el terreno digital. Los aficionados de todo el planeta volcaron su atención a las redes sociales para seguir el día a día de sus ídolos.

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El fenómeno de este torneo fue el cambio de mando en la cima del crecimiento digital. Aunque las leyendas consagradas siguen dominando los números absolutos, la nueva generación de futbolistas tomó por asalto las plataformas.

Erling Haaland durante el Mundial 2026. (Foto: X).

El impacto goleador de Haaland que impulsó su imagen

El arrollador éxito digital de Erling Haaland no ocurrió por casualidad, sino que fue empujado por su brillante desempeño en la cancha. El delantero lideró a la selección de Noruega en una histórica campaña hasta los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, firmando una actuación memorable de siete goles en el torneo.

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Su brillante participación incluyó un doblete estelar para eliminar a Brasil en octavos de final, consolidándose como uno de los máximos artilleros del certamen. Su capacidad realizadora y su carisma en las celebraciones capturaron la atención de millones de espectadores que no dudaron en seguirlo en sus plataformas.

El fenómeno de Haaland y el impacto en Instagram

Según informes de analítica digital sobre el torneo, Erling Haaland se convirtió en el rey indiscutible de la popularidad en Instagram. El atacante registró un impresionante incremento de 32,1 millones de nuevos seguidores durante la competencia.

Con estas cifras, la estrella de Noruega superó a Cristiano Ronaldo (+11,4M) y a Lionel Messi (+7,5M) en ritmo de crecimiento durante el Mundial. Su olfato goleador y la enorme viralidad de sus contenidos en redes lo transformaron en la figura más buscada del momento.

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Los futbolistas que más seguidores ganaron en el Mundial 2026

El ranking de crecimiento durante la Copa del Mundo dejó sorpresas verdaderamente inesperadas en las redes sociales. Este es el listado con las figuras que más audiencia sumaron a sus perfiles de Instagram:

Erling Haaland (Noruega): +32,1M de seguidores

Vozinha (Cabo Verde): +29,4M de seguidores

Jude Bellingham (Inglaterra): +12,0M de seguidores

Cristiano Ronaldo (Portugal): +11,4M de seguidores

Lamine Yamal (España): +11,0M de seguidores

Neymar (Brasil): +7,7M de seguidores

Lionel Messi (Argentina): +7,5M de seguidores

Gilberto Mora (México): +6,6M de seguidores

Michael Olise (Francia): +5,7M de seguidores

Endrick (Brasil): +5,6M de seguidores

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Un cambio de era en el marketing deportivo

El ascenso de promesas jóvenes como Jude Bellingham, Lamine Yamal y Gilberto Mora demuestra cómo las audiencias de la Copa del Mundo están consumiendo el fútbol actual. Los fanáticos buscan una conexión directa con las nuevas promesas del deporte.

A pesar de que figuras como Cristiano Ronaldo y Messi mantienen las cuentas con más seguidores totales en el planeta, el Mundial 2026 dejó claro que el interés de las nuevas generaciones está virando. Haaland y la camada joven ahora lideran la conversación digital global.

DATOS CLAVE

Erling Haaland sumó 32,1 millones de nuevos seguidores en Instagram durante el Mundial.

Siete goles marcó Haaland con Noruega, alcanzando los cuartos de final del torneo.

Vozinha de Cabo Verde quedó segundo en crecimiento con 29,4 millones de seguidores.