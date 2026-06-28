¿Contra quién juega Canadá en octavos de final? Cuadro completo del Mundial 2026

Canadá hace historia y se metió en los octavos de final del Mundial 2026. Le ganó 1-0 a Sudáfrica en el partido disputado por los 16avos de final en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El gol agónico de Stephen Eustáquio le dio la clasificación al seleccionado canadiense de Jesse Marsch.
En un partido con poco juego, pero sí mucha emotividad en el final, los canadienses lograron la clasificación a octavos de final. Luego de terminar en el segundo lugar del Grupo B de la Copa del Mundo, pudieron vencer al segundo del Grupo A y se metieron entre los 16 mejores.
¿Contra quién juega Canadá en octavos de final?
La Selección de Canadá le ganó a Sudáfrica y espera rival en los octavos de final del Mundial 2026. Se enfrentará al ganador del cruce entre Países Bajos o Marruecos en dicha instancia. Ese duelo se jugará el sábado 4 de julio en el NRG Stadium de Houston, Texas.
Cuadro de 16avos de final del Mundial 2026
- Alemania vs. Paraguay
- Francia vs. Suecia
- Sudáfrica 0-1 Canadá
- Países Bajos vs. Marruecos
- Portugal vs. Croacia
- España vs. Austria
- Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina
- Bélgica vs. Senegal
- Brasil vs. Japón
- Costa de Marfil vs. Noruega
- México vs. Ecuador
- Inglaterra vs. RD Congo
- Argentina vs. Cabo Verde
- Australia vs. Egipto
- Suiza vs. Argelia
- Colombia vs. Ghana
DATOS CLAVE
- Canadá 1-0 Sudáfrica: Victoria con gol de Stephen Eustáquio en el SoFi Stadium.
- 4 de julio en Houston: Canadá jugará octavos ante Países Bajos o Marruecos.
- Jesse Marsch: El técnico clasificó a Canadá a octavos del Mundial 2026.