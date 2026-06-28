¿Contra quién juega Canadá en octavos de final? Cuadro completo del Mundial 2026

Canadá lo ganó sobre el final ante Sudáfrica en un partido parejo. Ahora, pasó a octavos de final y espera rival.

Canadá hace historia y se metió en los octavos de final del Mundial 2026. Le ganó 1-0 a Sudáfrica en el partido disputado por los 16avos de final en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El gol agónico de Stephen Eustáquio le dio la clasificación al seleccionado canadiense de Jesse Marsch.

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En un partido con poco juego, pero sí mucha emotividad en el final, los canadienses lograron la clasificación a octavos de final. Luego de terminar en el segundo lugar del Grupo B de la Copa del Mundo, pudieron vencer al segundo del Grupo A y se metieron entre los 16 mejores.

¿Contra quién juega Canadá en octavos de final?

La Selección de Canadá le ganó a Sudáfrica y espera rival en los octavos de final del Mundial 2026. Se enfrentará al ganador del cruce entre Países Bajos o Marruecos en dicha instancia. Ese duelo se jugará el sábado 4 de julio en el NRG Stadium de Houston, Texas.

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Cuadro de 16avos de final del Mundial 2026

Alemania vs. Paraguay

Francia vs. Suecia

Sudáfrica 0-1 Canadá

Países Bajos vs. Marruecos

Portugal vs. Croacia

España vs. Austria

Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina

Bélgica vs. Senegal

Brasil vs. Japón

Costa de Marfil vs. Noruega

México vs. Ecuador

Inglaterra vs. RD Congo

Argentina vs. Cabo Verde

Australia vs. Egipto

Suiza vs. Argelia

Colombia vs. Ghana

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