Cómo va Croacia vs Ghana EN VIVO y GRATIS por el Grupo L del Mundial 2026: cronología y dónde ver por TV y streaming online

Se define el futuro de las selecciones de Croacia y Ghana en el Mundial 2026. Ambas necesitan una victoria para asegurar su lugar en 16avos de final del certamen.

Croacia y Ghana nunca se han enfrentado en su historia, por lo que este cruce será el primero en su historial.

Por el lado de Ghana, no juega Iñaki Williams, por lo que vuelve a la alineación Kamaldeen Sulemana. Caleb Yirenki, autor del gol ante Panamá, no juega, ya que tiene tarjeta amarilla y podría ser suspendido, y es reemplazado por Elisha Owusu. Por último, descansa Jerome Opoku y va de titular Derrick Luckassen.

Hay varios cambios en ambos equipos. En Croacia, Zlatko Dalic decidió darle descanso a Josko Gvardiol, por eso no va desde el arranque. En tanto, en el once se meten Petar Sucic, Nikola Vlasic y Ante Budimir.

Inglaterra y Ghana, con 4 puntos, ya están clasificados; mientras que Croacia puede asegurar su lugar con un empate. En tanto, Panamá ya no tiene posibilidades de clasificación.

Las selecciones de Croacia y Ghana ya hicieron el calentamiento previo y van a vestuarios para los últimos detalles antes del partido.

Croacia y Ghana salen al campo de juego del Lincoln Financial Field. Se vienen los himnos y, en minutos, el inicio del partido.

Croacia y Ghana ya se enfrentan en Filadelfia por la última fecha del Grupo L del Mundial 2026.

Croacia y Ghana igualan este sábado en el cierre del grupo L. Ambos necesitan ganar para asegurar su lugar en 16avos de final. Sigue las acciones.

Croacia y Ghana igualan sin goles (0-0) HOY sábado 27 de junio por el partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo L del Mundial 2026. El Lincoln Financial Field, de Filadelfia, Pensilvania, es el escenario para este duelo clave en la definición de los clasificados a 16avos de final. El encuentro se puede ver EN VIVO por DSports+, DGO y Paramount+.

Croacia está muy cerca de asegurar su clasificación a los 16avos de final. Una victoria hasta podría ubicarlo como líder o escolta, dependiendo lo que pase con Inglaterra. Ghana, por su parte, ya está en la próxima ronda independientemente del resultado que tenga. Sin embargo, un buen resultado también lo podría mandar al primer lugar.

Para este encuentro, ambas selecciones hacen cambios para guardar jugadores pensando en sus futuros cruces de 16avos de final. De todas maneras, hay ambiente de partidazo en Filadelfia.

Al mismo tiempo que este duelo, se juega el partido entre Inglaterra y Panamá en el MetLife Stadium de New Jersey para definir el Grupo L. Los ingleses pueden ser primeros con una victoria, mientras que los panameños cierran su participación en la Copa del Mundo sin posibilidades de clasificación.