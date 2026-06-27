Cómo va Croacia vs Ghana EN VIVO y GRATIS por el Grupo L del Mundial 2026: cronología y dónde ver por TV y streaming online

Croacia y Ghana igualan sin goles (0-0) HOY sábado 27 de junio por el partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo L del Mundial 2026. El Lincoln Financial Field, de Filadelfia, Pensilvania, es el escenario para este duelo clave en la definición de los clasificados a 16avos de final. El encuentro se puede ver EN VIVO por DSports+, DGO y Paramount+.
Croacia está muy cerca de asegurar su clasificación a los 16avos de final. Una victoria hasta podría ubicarlo como líder o escolta, dependiendo lo que pase con Inglaterra. Ghana, por su parte, ya está en la próxima ronda independientemente del resultado que tenga. Sin embargo, un buen resultado también lo podría mandar al primer lugar.
Para este encuentro, ambas selecciones hacen cambios para guardar jugadores pensando en sus futuros cruces de 16avos de final. De todas maneras, hay ambiente de partidazo en Filadelfia.
Al mismo tiempo que este duelo, se juega el partido entre Inglaterra y Panamá en el MetLife Stadium de New Jersey para definir el Grupo L. Los ingleses pueden ser primeros con una victoria, mientras que los panameños cierran su participación en la Copa del Mundo sin posibilidades de clasificación.