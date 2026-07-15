¿Cuándo y dónde se juega la final del Mundial 2026?

El Mundial 2026 está llegando a su final y estamos a nada de terminar este gran torneo internacional.

Como todo en esta vida, es momento de decir adiós al Mundial 2026. Tan solo quedan días para conocer al ganador de esta edición. Conociendo de esta forma al próximo monarca mundial por los siguientes 4 años.

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En este caso se vieron grandes encuentros de semifinales. Por un lado España logró eliminar a Francia ante todo pronóstico. Mientras tanto, Inglaterra no pudo ante Argentina en un partidazo.

¿Cuándo se jugará la final del Mundial 2026?

En este caso el partido definitivo para dar por terminado este Mundial 2026 se jugará este domingo 19 de julio. En este caso la hora del duelo final será a las 14:00 horas de Perú. Siendo el último de los 104 partidos que se dieron en esta competición.

Hay que mencionar que por ahora será campeón un equipo que ya ha sabido levantar el título. En este caso, no habrá nuevo ganador siendo el último que lo logró la Selección de España en Sudáfrica 2010.

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¿Dónde se jugará la final del Mundial 2026?

La final por su lado será en el New York New Jersey Stadium, más conocido como el MetLife Stadium. Coloso que tiene una capacidad para poder albergar a 82,500 mil hinchas. En el que juegan equipos como el New York Giants, New York Jets.

New York New Jersey Stadium (Foto: Getty).

Este escenario ha tenido partidos de gran nivel, así que será una gran sede para que se pueda disfrutar de una definición de alto nivel.

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¿Qué partidos se jugaron en este estadio?

Brasil vs. Marruecos

Francia vs. Senegal

Noruega vs. Senegal

Ecuador vs. Alemania

Panamá vs. Inglaterra

Brasil vs. Noruega

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