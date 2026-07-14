¿Inglaterra o Argentina? España ya definió a quién quiere en la final del Mundial 2026

Luis de la Fuente eligió al rival que quiere pare enfrentar este domingo 19 en la final del Mundial 2026.

La Selección de España consiguió clasificar a la final del Mundial 2026 y ahora esperan rival. Por lo pronto solo quedan dos opciones en la palestra. Por un lado está la Selección de Argentina y por el otro la Selección de Inglaterra. En este caso los ‘ibéricos’ tienen un favorito para este partido.

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En este caso el entrenador de ‘La Roja’ dio a conocer a quién quiere de rival. “Tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni” fue la respuesta de Luis de la Fuente en conferencia de prensa.

Luis de la Fuente prefiere a Argentina:

"TENGO MUCHA ILUSIÓN POR ENFRENTARNOS A ARGENTINA POR LA AMISTAD QUE TENGO CON LIONEL SCALONI". Luis de la Fuente palpitó una posible final con la Albiceleste.



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Luis de la Fuente sobre llegar a la final

El entrenador fue claro sobre llegar a la final con la Selección de España, explicando que es un sentimiento único. Pero también sabe que todavía no ha ganado nada, eso sí, siente que es todo un privilegio estar en el lugar al que han clasificado.

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“Esto debe ser algo parecido a la felicidad y al orgullo. Nos queda un paso más y vamos a intentar conseguirlo. Estar en una final es un lujo, solo para elegidos”, explicó.

También le dio el crédito a los jugadores, los cuales hicieron un partido a la altura. Lo que les ha permitido meterse en la gran final. “Hemos sido fieles a nuestra idea y nos ha traído hasta aquí. Estos jugadores se merecen todo; hoy dieron un verdadero espectáculo“, aseguró.

¿Cuándo se jugará la gran final del Mundial 2026?

La final del Mundial se disputará el día domingo 19 de julio desde las 14:00 horas de Perú. En este caso falta conocer al último finalista que saldrá entre Argentina e Inglaterra. Por otro lado, el estadio elegido para albergar este partido será el New York New Jersey Stadium.

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