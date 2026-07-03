El fútbol internacional recuerda de la mejor manera a Juan Manuel Vargas. Desde el Mundial 2026, resaltaron al peruano por su enorme carrera.

El fútbol italiano fue testigo de grandes batallas a comienzos de la década de 2010. Uno de los duelos más interesantes en la Serie A lo protagonizaron el delantero argentino Maxi López y el lateral peruano Juan Manuel Vargas.

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Recientemente, el exatacante de River Plate y Barcelona sorprendió al mundo deportivo con un tremendo elogio hacia el “Loco”. En declaraciones para el portal Así es el Fútbol, López no dudó en poner al nacional en un podio histórico de laterales izquierdos.

Maxi López hoy es comentarista y saludó a Lionel Messi. (Foto: X).

“Después de Roberto Carlos y Marcelo, Juan Manuel Vargas es de lo mejorcito en esa posición”, afirmó textualmente el argentino. Esta frase demuestra el enorme respeto profesional que se ganó el zurdo en el balompié europeo.

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El ascenso del “Loco” y su consolidación en Europa

Juan Manuel Vargas comenzó su carrera en Universitario de Deportes y, tras un paso por Colón de Santa Fe, saltó al Catania en 2006. Su gran nivel en Sicilia lo llevó a la Fiorentina en 2008, donde se convirtió en uno de los referentes del equipo en la Champions League.

Su potencia física y su destacado remate de larga distancia lo posicionaron rápidamente como uno de los carrileros más peligrosos del Calcio. Esto le permitió ganarse el respeto de compañeros y rivales en una de las ligas más tácticas del mundo.

Una pesadilla estadística para Maxi López en el Calcio

Las palabras de Maxi López cobran un valor doble al revisar el historial de enfrentamientos entre ambos en Italia. Según los datos del portal especializado Transfermarkt, el delantero rioplatense jamás pudo derrotar al defensor peruano en un terreno de juego.

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En total, se vieron las caras en cuatro partidos oficiales de la liga italiana, registrando tres empates y una derrota para el atacante. López sufrió esta racha adversa defendiendo las camisetas de escuadras como Catania, Sampdoria y Torino, mientras Vargas imponía su presencia.

El legado de Vargas en la selección y España

Más allá de Italia, el “Loco” fue una pieza fundamental de la selección peruana, logrando el tercer puesto en la Copa América 2011. Además, llevó su fútbol a LaLiga de España al firmar por el Real Betis en la temporada 2015.

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