En medio del ambiente que se vive a instantes del Manchester City vs. Burnley por la Premier League, una radical decisión llegó sobre Oliver Sonne. Scott Parker, entrenador del volante peruano, no dudo un instante y tomó una firme postura sobre el nacido en Dinamarca.

Sucede que Burnley visita al Manchester City por la fecha 6 de la Premier League. En ese sentido, el técnico Scott Parker sabe que tiene que empezar a sumar puntos pues sino su puesto está en riesgo y la permanencia del Burnley en la Premier League también.

En este punto es donde entra Oliver Sonne. Pasa que el técnico Scott Parker decidió dejarlo fuera del partido entre Manchester City vs. Burnley. Con esta rotunda postura, ya serán dos partidos que el ‘Vikingo peruano’ es borrado de los cotejos de la Premier League.

Pero esta decisión no solo quedaría ahí, pues tal parece que Oliver Sonne será prestado o vendido. Al no tener minutos por parte del técnico Scott Parker, lo más seguro es que el volante peruano pida salir del Burnley para tener opciones en otras ligas.

Oliver Sonne no tendrá minutos en el Manchester City vs. Burnley. (Foto: Getty Images)

¿Hasta cuándo Oliver Sonne tiene contrato con Burnley?

Oliver Sonne tiene contrato con Burnley hasta junio del 2029. Llegando al equipo en enero del 2025, su presencia fue constante en la Championship, pero una vez que ascendieron a la Premier League sus minutos bajaron.

Lo más probable es que el técnico Scott Parker solo use a Oliver Sonne en torneos como la FA Cup o la Copa de la Liga de Inglaterra. Tal parece que el entrenador lo borró de los partidos de la Premier League.

¿Cuánto gana Oliver Sonne?

Oliver Sonne gana 100 mil dólares mensuales en el Burnley, según información oficial de Salary Sport. Hay que recordar que cuando jugaba en el Silkeborg de Dinamarca su sueldo ascendía a 10 mil dólares mensuales.

¿Cómo ver gratis el partido entre Manchester City vs. Burnley por la Premier League?

El partido entre Manchester City vs. Burnley se podrá ver gratis vía ESPN y online por Disney+. Hay que recordar que el partido es por la fecha 6 de la Premier League, se juega desde las 9:00 AM y se desarrollará en el Etihad Stadium.