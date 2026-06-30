Dónde juegan Francia vs Suecia y en qué estadio del Mundial 2026

Francia y Suecia definen a un nuevo clasificado a octavos de final. El partido se juega en uno de los estadios más importantes y populares de todo Estados Unidos.

Francia y Suecia se ven las caras este martes 30 de junio en uno de los partidos correspondientes a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ambas selecciones se enfrentan en New Jersey, Nueva York, en el MetLife Stadium. Este es el sexto encuentro que recibe este recinto deportivo en la Copa del Mundo.

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El MetLife Stadium cuenta con una capacidad para 82,500 espectadores. Es la casa de dos equipos de la NFL (National Football League, fútbol americano), los New York Giants y los New York Jets. Se inauguró en 2010 y tuvo un costo de 1,600 millones de dólares. Conoce más sobre este recinto a continuación:

Partidos que albergó el MetLife Stadium en el Mundial 2026

Brasil 1-1 Marruecos | Grupo C | 13 de junio

Francia 3-1 Senegal | Grupo I | 16 de junio

Noruega 3-2 Senegal | Grupo I | 22 de junio

Ecuador 2-1 Alemania | Grupo E | 25 de junio

Panamá 0-2 Inglaterra | Grupo L | 27 de junio

Datos técnicos del MetLife Stadium

Ubicación: East Rutherford, Nueva Jersey (a unos 13 km de la ciudad de Nueva York).

East Rutherford, Nueva Jersey (a unos 13 km de la ciudad de Nueva York). Inauguración: 10 de abril de 2010.

10 de abril de 2010. Capacidad: 82.500 espectadores (es el estadio de la NFL con mayor capacidad permanente).

82.500 espectadores (es el estadio de la NFL con mayor capacidad permanente). Costo de construcción: 1.600 millones de dólares.

1.600 millones de dólares. Equipos locales: New York Giants y New York Jets (ambos de la NFL).

New York Giants y New York Jets (ambos de la NFL). Superficie: Césped artificial (FieldTurf Core).

Césped artificial (FieldTurf Core). Propietarios: MetLife Stadium Company (una empresa conjunta 50/50 entre los Giants y los Jets).

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Las curiosidades del MetLife Stadium

El MetLife Stadium no es un estadio como el resto de las otras sedes del Mundial 2026. Fue construido y financiado de manera privada por los dos equipos que hacen de local, los Giants y los Jets. Por lo cual, también cuenta con curiosidades para que ambos equipos sean locales.

Financiación 100% privada: a diferencia de la gran mayoría de los recintos deportivos en Estados Unidos, los $1.600 millones de dólares que costó construirlo salieron íntegramente del bolsillo de los Giants y los Jets. No se utilizó dinero de los contribuyentes para la obra.

a diferencia de la gran mayoría de los recintos deportivos en Estados Unidos, los $1.600 millones de dólares que costó construirlo salieron íntegramente del bolsillo de los Giants y los Jets. No se utilizó dinero de los contribuyentes para la obra. Fachada camaleónica: al ser la casa de dos equipos con identidades tan distintas, los arquitectos diseñaron el exterior con persianas de aluminio y kilómetros de iluminación LED. Esto permite que el estadio cambie de piel: se ilumina de azul cuando juegan los Giants, de verde para los Jets, o de otros colores para conciertos y eventos especiales.

al ser la casa de dos equipos con identidades tan distintas, los arquitectos diseñaron el exterior con persianas de aluminio y kilómetros de iluminación LED. Esto permite que el estadio cambie de piel: se ilumina de azul cuando juegan los Giants, de verde para los Jets, o de otros colores para conciertos y eventos especiales. Convivencia única: aunque el SoFi Stadium de Los Ángeles también alberga a dos equipos (Rams y Chargers), el MetLife fue el primer estadio de la NFL en ser diseñado, financiado y operado desde el primer día bajo una estricta sociedad 50/50 entre dos franquicias.

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Así luce el MetLife Stadium en un partido de los Jets (Getty Images).

Para su financiamiento, pero también para destacarse por sobre otros escenarios, el MetLife Stadium ofrece de las experiencias premium más exclusivas del mundo del deporte. Cuenta con más de 230 palcos privados (suites) distribuidos en cuatro niveles y diseñados por el prestigioso estudio Rockwell Group.

Commissioners Club: es el club más exclusivo de todo el estadio. Está ubicado exactamente en la yarda 50, a solo 32 filas del campo de juego. Los invitados de estas suites (con capacidad para 12 a 20 personas) tienen acceso a un lounge privado de casi 1.000 metros cuadrados con control de clima, donde disfrutan de comida gourmet con todo incluido y bebidas de primera línea. El costo de rentar una de estas suites para un solo partido puede superar los $30.000 dólares.

es el club más exclusivo de todo el estadio. Está ubicado exactamente en la yarda 50, a solo 32 filas del campo de juego. Los invitados de estas suites (con capacidad para 12 a 20 personas) tienen acceso a un lounge privado de casi 1.000 metros cuadrados con control de clima, donde disfrutan de y bebidas de primera línea. El costo de rentar una de estas suites para un solo partido puede superar los $30.000 dólares. Coaches Club: ubicado a nivel del suelo, este club ofrece una experiencia inmersiva que pocos estadios tienen: un patio privado a nivel de la cancha justo detrás del banco de los jugadores. Quienes tienen acceso al Coaches Club pueden ver a los jugadores a centímetros de distancia cuando entran y salen del vestuario. Además de tener asientos más anchos y acolchados, incluye bufés de alta gama con todo incluido.

ubicado a nivel del suelo, este club ofrece una experiencia inmersiva que pocos estadios tienen: un patio privado a nivel de la cancha justo detrás del banco de los jugadores. Quienes tienen acceso al Coaches Club pueden cuando entran y salen del vestuario. Además de tener asientos más anchos y acolchados, incluye bufés de alta gama con todo incluido. Suites privadas (Niveles 3, 5 y 6): las suites de los niveles superiores están pensadas para el entretenimiento corporativo o grandes familias (albergan hasta 30 invitados). Cuentan con: múltiples pantallas de alta definición; baños privados dentro de la suite; servicio de conserjería y un asistente personal durante todo el evento; ventanas retráctiles (en el nivel 6 son totalmente en interiores para protegerse del clima invernal); accesos VIP exclusivos por entradas especiales del estadio y pases de estacionamiento reservados en las zonas más cercanas.

las suites de los niveles superiores están pensadas para el entretenimiento corporativo o grandes familias (albergan hasta 30 invitados). Cuentan con: múltiples pantallas de alta definición; baños privados dentro de la suite; servicio de conserjería y un asistente personal durante todo el evento; ventanas retráctiles (en el nivel 6 son totalmente en interiores para protegerse del clima invernal); accesos VIP exclusivos por entradas especiales del estadio y pases de estacionamiento reservados en las zonas más cercanas. Clubes del Mezzanine: a los costados del estadio se encuentran clubes masivos de casi 4.600 metros cuadrados cada uno (conocidos comercialmente como Toyota Club o United Rentals Club). Ofrecen a los miembros un respiro del frío extremo del invierno neoyorquino, con múltiples bares de servicio completo, áreas de descanso de lujo y sesiones exclusivas de autógrafos con leyendas de los equipos.

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Los mejores eventos en el MetLife Stadium

Al ser un recinto en la Gran Manzana, no sorprende que este estadio tenga lo mejor de lo mejor en cuanto a eventos. Por lo pronto, ya se confirmó como el escenario para la Gran Final del Mundial 2026, que se disputará el próximo 19 de julio.

Anteriormente, en fútbol, fue el escenario para la final de la Copa América Centenario en 2016 (Chile le ganó a Argentina por penales) y el último Mundial de Clubes de la FIFA 2025 (Chelsea venció a PSG por 3-0). De todas maneras, el partido que tuvo mayor cantidad de personas fue el amistoso en 2023 entre Manchester United y Arsenal con 82,566 espectadores.

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En tanto, en fútbol americano, albergó el Super Bowl XLVIII donde los Seattle Seahawks vapulearon a los Denver Broncos por 43-8 en 2014. Mientras que el clásico entre Giants y Jets fue la vez en que más público tuvo este estadio: fueron 83,367 espectadores las que asistieron a este duelo en 2023.

Sin embargo, el récord absoluto de asistencia para un evento en el MetLife Stadium fue un evento judío-ortodoxo llamado Siyum HaShas, que celebró la finalización del ciclo de lectura del Talmud. En ese estadio asistieron un total de 93,000 personas en agosto de 2012.

DATOS CLAVE

Francia y Suecia jugarán los dieciseisavos en el MetLife Stadium el 30 de junio.

jugarán los dieciseisavos en el MetLife Stadium el 30 de junio. MetLife Stadium tiene 82.500 asientos y costó 1.600 millones de dólares en 2010.

tiene 82.500 asientos y costó 1.600 millones de dólares en 2010. El 19 de julio este recinto albergará la gran final del Mundial 2026.