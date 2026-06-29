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Mundial 2026

Nagelsmann definió su futuro como DT de Alemania y reveló qué pasó en el vestuario tras perder ante Paraguay

El propio entrenador alemán dio detalles en conferencia de prensa. El golpe fue duro para los jugadores de 'Die Mannschaft', según dijo.

Julian Nagelsmann, DT de Alemania, cabizbajo tras la derrota ante Paraguay.
© Getty ImagesJulian Nagelsmann, DT de Alemania, cabizbajo tras la derrota ante Paraguay.

Alemania fue eliminado del Mundial 2026, pero no se avecinan cambios importantes en el corto plazo. Así lo insinuó el director técnico Julian Nagelsmann, quien aseguró que cumplirá con su contrato al frente de ‘Die Mannschaft’. Además de su futuro, reveló que los jugadores de su plantel quedaron muy afectados por la derrota y en lágrimas.

Paraguay sacó de la Copa del Mundo a Alemania en los penales luego del empate 1-1 en los 120 minutos del partido de 16avos de final. Así se consumó un nuevo fracaso del fútbol alemán. Pese a ello, Nagelsmann aseguró que no tiene intenciones de dimitir.

Estoy a disposición si la DFB (Federación Alemana de Fútbol) lo desea. Si la DFB no lo desea, tendrá que decírmelo. No soy de los que se escapan, eso está descartado“, aseguró el seleccionador alemán en ZDF, según apuntó el periodista Kerry Hau (Sky Sport Alemania).

Nagelsmann sigue pese a que Alemania quedó afuera ante Paraguay (X @kerry_hau).

Nagelsmann sigue pese a que Alemania quedó afuera ante Paraguay (X @kerry_hau).

El contrato de Julian Nagelsmann con la Selección de Alemania sigue vigente. Termina recién en 2028 (para la próxima Eurocopa). Será decisión de la DFB definir los pasos a seguir con el combinado nacional, que sigue sin tener buenas actuaciones mundialistas desde el título en Brasil 2014.

Nagelsmann reveló cómo quedó el vestuario de Alemania

Así como definió su futuro inmediato en la Selección de Alemania, el entrenador confesó que parte del plantel quedó afectado por la derrota. Según contó Hau, el propio Nagelsmann reveló que varios jugadores terminaron llorando en el vestuario.

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Si bien no dio nombres, el estratega contó las sensaciones puertas adentro del seleccionado teutón, que no ha quedado bien luego de consumar un nuevo fracaso. Además, para varios futbolistas de este equipo, éste será su última Copa del Mundo, como el caso de Manuel Neuer.

Nagelsmann reveló que varios jugadores de Alemania lloraron en el vestuario (X @kerry_hau).

Nagelsmann reveló que varios jugadores de Alemania lloraron en el vestuario (X @kerry_hau).

Últimos resultados de Alemania en torneos grandes

TORNEOPOSICIÓN FINAL/INSTANCIA ALCANZADADETALLE DE LA ELIMINACIÓN/POSICIÓN
Mundial 202616avos de finalPerdió 4-3 por penales ante Paraguay (1-1 en los 120 minutos)
UEFA Nations League 2024/2025Cuarto lugarPerdió semifinales ante Portugal y el duelo por el tercer lugar ante Francia
Eurocopa 2024Cuartos de finalEliminado por España tras el 2-1 (en la prórroga)
UEFA Nations League 2022/2023Fase de gruposTercero del Grupo A3 detrás de Italia y Hungría.
Mundial 2022Fase de gruposTercer puesto del grupo. Superado por Japón y España.
Eurocopa 2020 (disputa en 2021)Octavos de finalEliminado por Inglaterra por 2-0 en Wembley
UEFA Nations League 2020/2021Fase de gruposSegundo lugar del Grupo A4, superado por España.
Mundial 2018Fase de gruposÚltimo del grupo tras caer ante México y Corea del Sur.
UEFA Nations League 2018/2019Fase de gruposÚltimo del Grupo A1 detrás de Países Bajos y Francia.
Copa Confederaciones 2017CampeónGanó la final 1-0 ante Chile con gol de Lars Stindl.
Eurocopa 2016SemifinalesEliminado por el anfitrión Francia al perder 2-0.
Mundial 2014CampeónConsiguió su 4° título al vencer 1-0 a Argentina en la prórroga.

DATOS CLAVE

  • Eliminación de Alemania ante Paraguay por 4-3 en penales tras empatar 1-1.
  • Julian Nagelsmann no renunciará a la selección y cumplirá su contrato hasta 2028.
  • Manuel Neuer jugó su última Copa del Mundo en la derrota de Alemania.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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