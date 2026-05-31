Dónde ver EN VIVO Alemania vs. Finlandia, amistoso internacional: canales de TV y streaming online

La Selección de Alemania tiene su primer partido amistoso de preparación con vistas al Mundial 2026. En Mainz, recibe a Finlandia.

La Selección de Alemania juega su primer partido amistoso, preparatorio para el Mundial 2026. Este domingo 31 de mayo se enfrenta a Finlandia en Mainz desde las 13:45 horas (de Lima, Perú). A continuación, los detalles de este encuentro.

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‘Die Mannschaft’ es una de las selecciones que siempre son candidatas a ganar el Mundial 2026. Con la conducción de Julian Nagelsmann, apela a varias figuras nuevas en el seleccionado, con algunos referentes como Manuel Neuer o Joshua Kimmich.

Manuel Neuer disputará su quinto Mundial (Getty Images).

Su primer partido de preparación para la Copa del Mundo es ante su público. Se mide ante Finlandia, que no logró la clasificación mundialista y probará algunos nuevos nombres pensando en el futuro del seleccionado, dirigido por Jacob Friis.

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¿Dónde ver EN VIVO amistoso Alemania vs. Finlandia?

El partido amistoso Alemania vs. Finlandia se podrá ver EN VIVO para toda Sudamérica en los siguientes canales de TV y streaming online:

El público peruano sigue de cerca el rendimiento de las potencias mundiales para definir sus apuestas al ganador con anticipación.

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¿A qué hora se juega el amistoso Alemania vs. Finlandia?

El partido amistoso entre Alemania y Finlandia, preparatorio para el Mundial 2026, se juega en los siguientes horarios:

Alemania: 20:45 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 13:45 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 14:45 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 15:45 horas

Datos claves

Alemania vs. Finlandia juegan partido amistoso en Mainz el domingo 31 de mayo.

juegan partido amistoso en Mainz el domingo 31 de mayo. Julian Nagelsmann dirige a Alemania con referentes como Manuel Neuer y Joshua Kimmich.

dirige a Alemania con referentes como Manuel Neuer y Joshua Kimmich. ESPN y Disney+ transmiten el partido para Sudamérica a las 15:45 de Argentina.