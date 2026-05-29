El DT español habló sobre lo que implica cargar con el rótulo de favorito en la competencia de selecciones más importante del mundo.

El próximo 27 de junio de 2026, Portugal y Colombia se enfrentarán en el Hard Rock Stadium de Miami, en un encuentro que ya empieza a generar expectativa. Mientras tanto, la selección ‘cafetera’ ajusta su preparación en Bogotá con miras a lo que será su séptima presencia en una Copa del Mundo.

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En ese escenario, Roberto Martínez brindó una entrevista para el programa ‘El Larguero’ de la Cadena SER, donde se refirió al desafío que implica dirigir a la selección de Portugal, encabezada por Cristiano Ronaldo, además del favoritismo que rodea al vigente campeón de la UEFA Nations League.

¿Ve a Portugal como favorita?

El entrenador también señaló en ‘El Larguero’ que no ve a Portugal como favorita y sostuvo que ese rótulo únicamente les corresponde a las selecciones que ya lograron conquistar una Copa del Mundo.

“Hay una barrera psicológica que solo aparece cuando estás en el torneo, te tienes que sentir capacitado para ganar el Mundial y eso solo empieza cuando tienes una generación que ya ha ganado el torneo. Ahí está la diferencia con selecciones como Francia, España, Brasil o Argentina. Tenemos unos grandes jugadores y muy comprometidos, si se nos pone la etiqueta de candidata pues la aceptamos con humildad y con mucho orgullo”, señaló el estratega español.

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Esto dijo sobre Cristiano Ronaldo

En la conversación, Martínez también destacó el presente de Cristiano Ronaldo, capitán y principal figura de Portugal rumbo al Mundial. De acuerdo con lo mencionado en ‘El Larguero’, el delantero registra 25 goles en sus últimos 30 encuentros.

“Es un icono. Lo que ha hecho en el fútbol es muy marcante y va a ser marcante durante muchos años. Es nuestro capitán, él tiene la competitividad y la exigencia que tienen el resto de jugadores. El capitán para nosotros es muy importante, tiene una incidencia esencial, esa longevidad se tiene que usar y esperemos que pueda ser una experiencia única”, afirmó el DT.

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Además, relacionó la continuidad del delantero en la élite más con su fortaleza mental que con el aspecto físico. “¿El secreto de su físico? Nos encantaría pasar el modelo de Cristiano a todos los jugadores jóvenes de Portugal. Hemos llegado a la conclusión de que él no juega para ganar un título específico. Cristiano, al contrario de lo que come, es el hambre que tiene. Al día siguiente de ganar tiene la misma hambre de mejorar. Es más un aspecto psicológico que físico. Cristiano es un ejemplo de cómo tiene que ser un jugador mentalmente”.

DATOS CLAVES

El entrenador Roberto Martínez analizó el presente de la selección de Portugal en ‘El Larguero’.

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Las selecciones de Portugal y Colombia jugarán un amistoso en el Hard Rock Stadium.