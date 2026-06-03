Dónde ver EN VIVO amistoso El Salvador vs. Corea del Sur: canales de TV y streaming online

Los equipos de todo el mundo se vienen preparando para lo que será el próximo Mundial 2026. En este caso, la Selección de Corea es la que viene poniendo en práctica a su plantel previo a esta copa en Norteamérica. En este caso se enfrentará al cuadro de El Salvador que viene probando nuevos jugadores para el futuro.
Por el lado del equipo asiático ya tuvo un partido previo a este juego. Su rival en aquella oportunidad también fue uno de Centroamérica, hablamos de Trinidad y Tobago. Esta fue una victoria contundente por el marcador de 5-0 el pasado 30 de mayo.
Corea del Sur frente a Austria (Foto: Getty).
Mientras tanto los centroamericanos vienen preparándose para armar un equipo fuerte para las próximas eliminatorias. En este caso no clasificaron para la copa, pero vienen teniendo encuentros amistosos. Ya han jugado en la última fecha FIFA frente a República Dominicana con el que empataron 2-2 y ante Martinica con la que quedaron 0-1 a favor de ‘La Selecta’.
¿Dónde ver el amistoso Corea del Sur vs. El Salvador?
Este partido amistoso entre Corea del Sur vs. El Salvador se disfrutará en canales de cable, así como también mediante streaming. Acá puedes ver este juego en vivo:
- Brasil: SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV, Sky+, Vivo Play
- Internacional: BYUtv App
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, M+ Fanzone
- Estados Unidos: BYU TV
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¿A qué hora juegan Corea del Sur vs. El Salvador?
Este juego de preparación para el próximo Mundial 2026 se podrá seguir en los siguientes horarios:
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 22:00 horas
- Colombia, Ecuador y Perú: 20:00 horas.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 21:00 horas.
- México: 19:00 horas.
Datos Claves
- Corea del Sur vs. El Salvador disputarán un partido amistoso previo al Mundial 2026.
- Corea del Sur venció 5-0 a Trinidad y Tobago el 30 de mayo.
- A las 20:00 horas comenzará el partido en Colombia, Ecuador y Perú.