La decisión que tomó Renato Tapia tras no ser llamado a la Selección Peruana: “Si me llaman…”

Renato Tapia quedó fuera de la lista de la Selección Peruana y así reaccionó tras no ser convocado. Su padre dio varios detalles.

La gran ausencia en la lista de la Selección Peruana sin duda alguna es la de Renato Tapia. Nadie esperaba que el mediocampista nacional no sea convocado nuevamente. Pero esto ha hecho que muchos especulen que se trata de un pedido de la cabeza de la Videna, pues habló mal de la FPF.

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En este caso, Luis Tapia, padre del mediocampista habló en el programa ‘El Arranque’, en donde dio su punto de vista. Así como también como es que se siente el veterano jugador tras no ser tomado en cuenta por Mano Menezes.

“No sé si le han puesto la cruz, porque pienso que en el fútbol deben jugar los mejores. Cuando un jugador tiene una edad alta y sigue jugando, entonces deben seguir. Es así, simple”, fue lo primero que dijo.

“Él está tranquilo porque dijo, bueno, si me llaman bien, sino normal. La vida continúa. No hablé de ese tema (sobre su como se siente por no ser convocado), pero un jugador siempre quiere ser convocado, siempre”, explicó.

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Por último, mencionó que el actual entrenador de la Selección Peruana todavía no se ha comunicado con Renato Tapia. Así que no le ha dicho sobre el motivo de su ausencia en el equipo patrio. “Que yo tenga información, creo que Renato no ha hablado con Mano Menezes“, sentenció.

¿Por qué Renato Tapia no es llamado a la Selección Peruana?

En el programa Doble Punta Renato Tapia fue contundente y habló sobre la situación que se vive dentro de La Videna. Esto no habría caído nada bien y desde esas palabras que dijo no volvió a ser convocado.

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“Me da mucha pena todo lo que pasa dentro de la federación. Nosotros damos la cara y no somos trabajadores de la FPF. No voy a soportar que se manipule mi nombre por intereses personales”, inició diciendo en aquella vez.

“Mucha gente en la FPF me ha llamado porque está insegura con su trabajo, dicen que no la pasan bien. Me molesta que se trate de manchar a un jugador o una persona por un interés personal. Eso ha estado pasando”, agregó.

Datos Claves

Renato Tapia no fue convocado a la Selección Peruana por el técnico Mano Menezes.

no fue convocado a la Selección Peruana por el técnico Mano Menezes. Luis Tapia confirmó en ‘El Arranque’ que el entrenador no contactó al mediocampista.

confirmó en ‘El Arranque’ que el entrenador no contactó al mediocampista. Renato Tapia criticó previamente a la FPF en el programa Doble Punta.