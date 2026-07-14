Partidos Mundial 2026 MAÑANA miércoles 15 de julio: quiénes juegan, horarios y dónde ver por TV y streaming online

Se disputa el segundo partido de semifinales este miércoles. Luego de la clasificación de España a la final, se define su rival. Los detalles.

Se define el segundo finalista del Mundial 2026. Luego de la gran victoria de España ante Francia, ahora llega el turno de la segunda semifinal. Este miércoles 15 de julio se enfrentan las selecciones de Inglaterra y Argentina por un lugar en la definición.

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El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, es el escenario para esta segunda semifinal. Inglaterra y Argentina llegan a esta instancia tras haber sufrido en las instancias previas de competencia. Por el lado inglés, tuvo que remontar para vencer 2-1 a Noruega y la ‘Albiceleste’ tuvo que ir a la prórroga para ganarle 3-1 a Suiza.

El duelo entre ingleses y argentinos tiene un condimento histórico bien conocido. En México 1986, ‘La Mano de Dios’ y la gran actuación de Diego Maradona produce un clima fuerte para este encuentro, que define a la segunda selección que jugará la final en este Mundial 2026.

PARTIDOS DEL MUNDIAL 2026 EN ESTE MARTES 14 DE JULIO: HORARIOS Y TV

Inglaterra vs. Argentina

Mercedes-Benz Stadium (Estadio Atlanta) de Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

Perú: 14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium .

. Argentina: 16:00 horas | Telefe, TV Pública, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

16:00 horas | Telefe, TV Pública, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. Colombia: 14:00 horas | Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+, Win Sports, Disney+ Premium.

14:00 horas | Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+, Win Sports, Disney+ Premium. Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. Uruguay: 16:00 horas | Canal 5, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

16:00 horas | Canal 5, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. Ecuador: 14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. México: 13:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TV Azteca Deportes Network, TUDN, ViX Premium.

13:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TV Azteca Deportes Network, TUDN, ViX Premium. Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes.

15:00 (ET) / 12:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes. España: 21:00 | DAZN España, DAZN Mundial, fuboTV España, La 2 Cat, Movistar+, RTVE Play, TVE La 1

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A pocas horas de esta semifinal, el código promocional vuelve a ser tendencia entre quienes buscan maximizar sus apuestas en esta etapa clave.

Cuadro completo del Mundial 2026

DATOS CLAVE

Argentina e Inglaterra juegan la semifinal del Mundial 2026 el 15 de julio.

juegan la semifinal del Mundial 2026 el 15 de julio. Mercedes-Benz Stadium en Atlanta será la sede para este decisivo partido de fútbol.

en Atlanta será la sede para este decisivo partido de fútbol. A las 16:00 horas iniciará el encuentro en Argentina con transmisión de Telefe.