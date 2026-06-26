Dónde ver EN VIVO Francia vs Noruega por el Grupo I del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

En Boston, ambas selecciones definen el liderato del grupo con Erling Haaland y Kylian Mbappé como figuras. Conoce la transmisión en vivo.

Noruega y Francia se enfrentan este viernes 26 de junio en Boston por la última jornada del Grupo I del Mundial 2026. Ambos ya aseguraron su clasificación a los dieciseisavos de final con seis puntos, pero definirán cuál de los dos avanzará como líder de la zona.

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El combinado francés llega con dos triunfos consecutivos: 3-1 sobre Senegal y 3-0 frente a Irak. Gracias a su mejor diferencia de goles, le basta un empate para quedarse con el liderato del Grupo I. El elenco nórdico, por su parte, venció 4-1 a Irak y 3-2 a Senegal, por lo que está obligada a ganar si quiere terminar en el primer lugar.

¿Dónde ver EN VIVO Francia vs Noruega?

En Perú, el partido contará con distintas opciones de transmisión tanto en TV como en plataformas digitales. Podrá verse por DSports y América TV, además de estar disponible vía streaming en Paramount+ y DAZN.

Asimismo, en nuestro país también aparece Disney+ Plan Premium como alternativa de transmisión, dentro del paquete que ofrece la cobertura del torneo en vivo.

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¿A qué hora juega Francia vs Noruega?

El partido entre Noruega y Francia se disputará hoy, viernes 26 de junio, en el Boston Stadium, correspondiente a la tercera jornada del Grupo I del Mundial 2026.

Los horarios del cotejo varían según el país: en Perú, Colombia y Ecuador se jugará a las 14:00 horas, en México a las 13:00, en Chile a las 15:00, mientras que en Argentina y Uruguay iniciará a las 16:00.

¿Cómo llegan ambos equipos?

El cierre del grupo llega con un escenario de alta tensión: Francia parte con ventaja por diferencia de goles, mientras que Noruega está obligada a sumar una victoria para quedarse con el primer puesto.

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Esto obliga a planteamientos distintos, con los franceses pudiendo manejar el ritmo del partido y los noruegos forzados a asumir más riesgos en busca del resultado.

DATOS CLAVES

Las selecciones de Noruega y Francia se enfrentan hoy, viernes 26 de junio, por la fecha final del Grupo I.

Ambos combinados llegan con un puntaje ideal de 6 puntos y ya aseguraron su pase a los dieciseisavos de final.

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