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Mundial 2026

Quiénes juegan este sábado 27 de junio en el Mundial 2026: programación partidos, horarios y dónde ver en Perú

Se definen los últimos clasificados a 16avos de final del Mundial 2026. Se juegan seis partidos correspondientes a los Grupos J, K y L. Conoce horarios y donde verlos.

Luis Díaz y Cristiano Ronaldo, protagonistas del último día de la fase de grupos del Mundial 2026.
© Getty ImagesLuis Díaz y Cristiano Ronaldo, protagonistas del último día de la fase de grupos del Mundial 2026.

El Mundial 2026 entra en su último día de la fase de grupos. La programación de este sábado 27 de junio tiene seis partidos para todos los gustos y la gran definición de los grupos J, K y L, que deben definir sus clasificados. A continuación, quiénes juegan, con horarios y canales confirmados.

La jornada arranca con la definición del Grupo L donde Croacia y Ghana buscan asegurar su lugar en 16avos de final, mientras que Inglaterra quiere el primer puesto y enfrenta a la eliminada Panamá. Al término de estos partidos, se viene el partido más importante del día con la Portugal de Cristiano Ronaldo enfrentando a la Colombia de Luis Díaz.

En tanto, un partido clave por la clasificación a 16avos de final como mejor tercero tiene a la República Democrática del Congo y a Uzbekistán por el mismo que lusos y colombianos. Y los últimos dos partidos tiene la definición del Grupo L donde Austria y Argelia van por la clasificación, mientras que Argentina cierra ante Jordania.

PARTIDOS DEL SÁBADO 27 DE JUNIO: HORARIO Y TV EN PERÚ

CROACIA VS GHANA (GRUPO L)

Estadio Lincoln Financial (Filadelfia), Estados Unidos

  • Perú: 16:00 horas | DSports+, DGO, Paramount+
  • Argentina: 18:00 horas | DSports+, DGO, Paramount+, Flow
  • Chile: 17:00 horas | DSports+, DGO, Paramount+
  • México: 15:00 horas | ViX Premium
  • Colombia: 16:00 horas | DSports+, DGO, Paramount+
  • Ecuador: 16:00 horas | DSports+, DGO, Paramount+
  • España: 23:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 17:00 (ET) / 16:00 (CT) / 14:00 (PT) | FS1, Universo, TeleXitos, Peacock
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PANAMÁ VS INGLATERRA (GRUPO L)

Estadio MetLife (Nueva Jersey), Estados Unidos

  • Perú: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Argentina: 18:00 horas | TV Pública, TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+, Flow
  • Chile: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 15:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX Premium, Azteca 7
  • Colombia: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Ecuador: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido
  • España: 23:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 17:00 (ET) / 16:00 (CT) / 14:00 (PT) | FOX, Telemundo, Peacock

RD CONGO VS UZBEKISTÁN (GRUPO K)

Estadio Mercedes-Benz (Atlanta), Estados Unidos

  • Perú: 18:30 horas | DSports+, DGO, Paramount+
  • Argentina: 20:30 horas | TyC Sports, DSports+, DGO, Paramount+, Flow
  • Chile: 19:30 horas | DSports+, DGO, Paramount+
  • México: 17:30 horas | ViX Premium
  • Colombia: 18:30 horas | DSports+, DGO, Paramount+
  • Ecuador: 18:30 horas | DSports+, DGO, Paramount+
  • España: 01:30 (domingo 28) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 19:30 (ET) / 18:30 (CT) / 16:30 (PT) | FS1, Universo, TeleXitos, Peacock

El ritmo del Mundial no se detiene, y muchos seguidores están activando ahora su código promocional para no perderse las funciones exclusivas.

COLOMBIA VS PORTUGAL (GRUPO K)

Estadio Hard Rock (Miami), Estados Unidos

  • Perú: 18:30 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
  • Argentina: 20:30 horas | DSports 2, DGO, Paramount+, Flow
  • Chile: 19:30 horas | Chilevision, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
  • México: 17:30 horas | Canal 5, TUDN, ViX Premium, Azteca 7
  • Colombia: 18:30 horas | Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium (PARTIDO LOCAL)
  • Ecuador: 18:30 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
  • España: 01:30 (domingo 28) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 19:30 (ET) / 18:30 (CT) / 16:30 (PT) | FOX, Telemundo, Peacock

ARGELIA VS AUSTRIA (GRUPO J)

Estadio Arrowhead (Kansas City), Estados Unidos

  • Perú: 21:00 horas | DSports+, DGO, Paramount+
  • Argentina: 23:00 horas | DSports+, DGO, Paramount+, Flow
  • Chile: 22:00 horas | DSports+, DGO, Paramount+
  • México: 20:00 horas | ViX Premium
  • Colombia: 21:00 horas | DSports+, DGO, Paramount+
  • Ecuador: 21:00 horas | DSports+, DGO, Paramount+
  • España: 04:00 (domingo 28) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 22:00 (ET) / 21:00 (CT) / 19:00 (PT) | FS1, Universo, TeleXitos, Peacock

JORDANIA VS ARGENTINA (GRUPO J)

Estadio AT&T (Dallas), Estados Unidos

  • Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Argentina: 23:00 horas | TV Pública, Telefe, TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+, Flow, Disney+ Premium (PARTIDO LOCAL)
  • Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 20:00 horas | ViX Premium
  • Colombia: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Win Sports, Disney+ Premium
  • Ecuador: 21:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
  • España: 04:00 (domingo 28) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 22:00 (ET) / 21:00 (CT) / 19:00 (PT) | FOX, Telemundo, Peacock

DATOS CLAVE

  • Seis partidos definen los grupos J, K y L este sábado 27 de junio.
  • Cristiano Ronaldo enfrenta a la Colombia de Luis Díaz por el Grupo K.
  • Argentina vs Jordania se juega a las 23:00 horas, definiendo el Grupo J.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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