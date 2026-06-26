Dónde ver EN VIVO Nueva Zelanda vs Bélgica por el Grupo G del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Nueva Zelanda y Bélgica se juegan la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Nueva Zelanda y Bélgica se enfrentan en un decisivo duelo por la fecha 3 del Grupo G del Mundial 2026. Este viernes 26 de junio se ven las caras en el BC Place de Vancouver, Canadá. Ambas selecciones están obligadas a ganar para clasificar a los 16avos de final del certamen.

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Nueva Zelanda está en el último lugar del Grupo G con sólo un punto producto del empate 2-2 ante Irán en la primera fecha. Sin embargo, viene de perder 3-1 ante la Egipto de Mohamed Salah. Ahora, no tiene margen de error, pero sabe que, en caso de ganar, se metería como uno de los mejores terceros, a los 16avos de final.

Bélgica, por su parte, no ha ganado en esta Copa del Mundo. Igualó 1-1 ante Egipto y no le pudo meter goles a Irán. Por lo cual, está tercero con sólo dos puntos en el grupo. En caso de ganar, será, al menos, segundo lugar y asegurará su clasificación.

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¿Dónde ver EN VIVO Nueva Zelanda vs Bélgica?

El partido entre Nueva Zelanda y Bélgica, que se juega en el BC Place de Vancouver, cuenta con transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver el partido en cada país:

Perú: DSports, DGO, Paramount+

DSports, DGO, Paramount+ Argentina: DSports, DGO, Paramount+, Flow

DSports, DGO, Paramount+, Flow Chile: DSports, DGO, Paramount+

DSports, DGO, Paramount+ México: ViX Premium

ViX Premium Colombia: DSports, DGO, Paramount+

DSports, DGO, Paramount+ Ecuador: DSports, DGO, Paramount+

DSports, DGO, Paramount+ España: DAZN, Movistar+, RTVE Play

DAZN, Movistar+, RTVE Play Estados Unidos: FOX, Universo, TeleXitos, Peacock

El ritmo del Mundial no se detiene, y muchos seguidores están activando ahora su código promocional para no perderse las funciones exclusivas.

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¿A qué hora se juega Nueva Zelanda vs Bélgica?

Nueva Zelanda vs Bélgica, partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo G del Mundial 2026, se juega este viernes 26 de junio en los siguientes horarios:

Perú: 22:00 horas

22:00 horas Argentina: 00:00 horas (inicio sábado 27)

00:00 horas (inicio sábado 27) Chile: 23:00 horas

23:00 horas México: 21:00 horas

21:00 horas Colombia: 22:00 horas

22:00 horas Ecuador: 22:00 horas

22:00 horas España: 05:00 horas (sábado 27)

05:00 horas (sábado 27) Estados Unidos: 23:00 (ET) / 22:00 (CT) / 20:00 (PT)

DATOS CLAVE

Nueva Zelanda vs Bélgica: Se enfrentan el 26 de junio en el BC Place.

Se enfrentan el 26 de junio en el BC Place. Grupo G: Bélgica tiene dos puntos y Nueva Zelanda uno; ambos deben ganar.

Bélgica tiene dos puntos y Nueva Zelanda uno; ambos deben ganar. Transmisión oficial: El partido se verá por DSports, Paramount+, ViX Premium y FOX.