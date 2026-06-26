Por qué no juega Romelu Lukaku hoy para Bélgica ante Nueva Zelanda en el Mundial 2026

Romelu Lukaku no forma parte de la alineación titular en Bélgica para este partido decisivo ante Nueva Zelanda. Conoce el motivo de esta ausencia.

Romelu Lukaku no forma parte de la alineación titular de la Selección de Bélgica para el partido ante Nueva Zelanda por la fecha 3 del Grupo G del Mundial 2026. El máximo goleador histórico belga va al banco de suplentes por decisión de Rudi García, quien confía en Charles De Ketelaere para ser el centrodelantero en este partido.

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En el partido anterior ante Irán, Lukaku fue desde el arranque, algo que no había pasado en el estreno de los ‘Diablos Rojos belgas’ ante Egipto. La decisión apunta a Rudi García, quien decide poner otro jugador en su posición para un partido que define la suerte de esta selección en esta Copa del Mundo.

¿Por qué no juega Romelu Lukaku hoy en Nueva Zelanda vs Bélgica?

Romelu Lukaku no aparece en la alineación titular de Bélgica, pero va al banco de suplentes. Esta es una decisión táctica de Rudi García, pero también se explica en la condición del propio centrodelantero.

Charles De Ketelaere, titular en Bélgica para enfrentar a Nueva Zelanda (Getty Images).

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Según el entrenador del seleccionado belga, Charles De Ketelaere, si estaba en óptimas condiciones, iba a ir desde el arranque, según contó en la última conferencia de prensa. A su vez, destacó que Lukaku no está para jugar 90 minutos.

Por lo tanto, si bien García prefiere a De Ketealere, quiere contar también con Lukaku en caso de emergencia para el complemento. De cualquier manera, es una decisión llamativa para un partido decisivo, que define si Bélgica continúa en el Mundial o no.

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Alineación confirmada de Bélgica para enfrentar a Nueva Zelanda

Thibaut Courtois

Timothy Castagne

Arthur Theate

Brandon Mechele

Maxim de Cuyper

Youri Tielemans

Hans Vanaken

Leandro Trossard

Kevin de Bruyne

Jérémy Doku

Charles De Ketelaere

DT: Rudi García

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