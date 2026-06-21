Dónde ver EN VIVO Nueva Zelanda vs. Egipto, por la Fase de Grupos del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

La Selección de Nueva Zelanda se juega un partidazo ante Egipto por el Mundial 2026. Conoce dónde poder verlo sin problemas.

La definición de la Fase de Grupos del Mundial 2026 se viene dando en la segunda jornada. Hay muchos países que ya están clasificados a la siguiente ronda, mientras otros han quedado eliminados. Ahora Nueva Zelanda va ante Egipto en busca de sus primeros tres puntos. Por ello tienes que conocer en dónde ver este gran enfrentamiento.

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Los ‘All Whites’ sumaron su primer punto en un partido bastante intenso frente a la Selección de Irán. Fue un partido que no pintaba para ser entretenido, pero regaló un 2-2 que emocionó a muchos. Los de Oceanía comenzaron ganando en 2 oportunidades, pero en la misma cantidad de veces los terminaron por empatar.

Mientras tanto, el cuadro de África tuvo un buen primer tiempo ante el conjunto de Bélgica. Comenzaron ganando el duelo y todo indicaban que darían el primer golpe en su grupo. Pero en el segundo tiempo bajaron el nivel y terminaron por dejar que les lleguen a empatar el juego que acabó con un 1-1.

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¿Dónde ver el Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026?

Para disfrutar de este partidazo por el grupo G del Mundial 2026, acá dejamos todos los canales para poder disfrutar del encuentro. Dependiendo al país en el que te encuentres:

Argentina: TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports, Paramount+.

TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports, Paramount+. Bolivia: Tigo Sports, Entel TV.

Tigo Sports, Entel TV. Brasil: CazéTV

CazéTV Chile: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Colombia: DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+. Costa Rica : Fox+.

: Fox+. Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Haití: Tele Haití.

Tele Haití. Paraguay: Popu TV.

Popu TV. Perú: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. España: DAZN, Movistar+.

DAZN, Movistar+. Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Estados Unidos: Fox Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Fox One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio.

Fox Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Fox One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio. Venezeula: DirecTV Sports, DGO, Inter.

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¿A qué hora juega Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026?

Para poder disfrutar este partidazo Nueva Zelanda vs. Egipto acá dejamos el horario para que lo puedas agendar:

Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Washington): 21:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 02:00 horas

México: 19:00 horas

Datos Claves

Nueva Zelanda y Egipto juegan por el grupo G de la Fase de Grupos del Mundial 2026.

juegan por el grupo G de la Fase de Grupos del Mundial 2026. DirecTV Sports transmitirá el encuentro en vivo para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela.

transmitirá el encuentro en vivo para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. 20:00 horas es el horario oficial del inicio del partido para Perú, Colombia y Ecuador.