Nueva Zelanda 1-0 Egipto EN VIVO y GRATIS por el Mundial 2026: Minuto a minuto

La Selección de Nueva Zelanda se juega un partidazo ante Egipto en el Mundial 2026. El grupo G se pone caliente. Sigue los detalles de este juego.

Por la fecha número dos del Mundial 2026 la Selección de Nueva Zelanda se enfrenta a la Selección de Egipto. En un grupo parejo como es el G, este duelo podría llegar a definir el destino de ambas escuadras. Por lo que va a ser un juego bastante importante para estos combinados patrios.

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Después del empate sorpresivo 0-0 entre Bélgica e Irán, este grupo queda muy parejo a falta de solo una fecha. Por lo que este duelo podría marcar una diferencia entre los equipos en busca de clasificar a la siguiente ronda del certamen internacional.

Los ‘All Whites’ vienen de hacer una buena presentación ante los asiáticos, a los cuales le empataron en un partidazo por 2-2. Juego que tuvo muy buenos goles y una buena apuesta ofensivo de los de Oceanía.

Por su lado, los ‘Faraones’ también demostraron un gran juego ante los belgas. Hicieron un gran primer tiempo en donde se pusieron adelante, pero luego no consiguieron marcar el gol de la diferente y les empataron el juego 1-1.

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Minuto a minuto del Nueva Zelanda vs Egipto