Alineaciones confirmadas para Nueva Zelanda vs. Egipto: jugadores clave y cambios tácticos para el partido

Nueva Zelanda se enfrenta a Egipto por el Mundial 2026. Conoce las alineaciones del partido y los cambios que tácticos.

El Mundial 2026 continúa en su jornada número dos y ahora es el turno del Grupo G. Nueva Zelanda se enfrentará a Egipto con la intensión de lograr ponerse en el primer lugar. Va a ser un duelo bastante importante, en donde ya quedó claro que los nombres no marcan la diferencia frente a un equipo.

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Alineación de Nueva Zelanda

Los dirigidos por el inglés Darren Bazeley vienen de empatar en un partidazo ante Irán. Fue un 2-2 con muchas emociones, en donde el cuadro de Oceanía terminó dejando buenas sensaciones. Aquella vez jugaron con un sistema de 4-2-3-1. Siendo Chris Wood el hombre a marcar la diferencia desde el frente de ataque.

Selección de Nueva Zelanda celebrando (Foto: Getty).

Por otro lado, Elijah Just logró hacer los dos goles de la contienda, por lo que se le considera un arma letal para aparecer dentro o fuera del área. Jugador que demostró tener una gran destreza para rematar y con fortuna consiguió ser muy efectivo. Así que es el futbolista a tener en cuenta en este partidazo.

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Nueva Zelanda: Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic, Just, McCowatt, Singh; Wood

Alineación de Egipto

Por el lado de Hossam Hassan el técnico egipcio tiene otra idea de juego. Teniendo un sistema igual con un 4-2-3-1, pero en el que se prioriza mucho el juego por las bandas. Intentando desequilibrar con su gran figura Mohamed Salah, que en el último partido no logró resaltar como se podría esperar.

Selección de Egipto celebrando (Foto: Getty).

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Mientras tanto, Omar Marmoush es otro de los que destacó en el último partido sin la necesidad de hacer gol. Fue siempre un gran peleador de los balones, tratando de poner calma, pero a la vez siempre buscando llegar con velocidad al área rival. Tiempista que demostró tener una buena capacidad para dirigir en todo el frente de ataque.

Egipto: Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Aboul-Fetouh; Atia, Lasheen, Salah, Ashour, Ziko; Marmoush

Datos Claves

Nueva Zelanda y Egipto se enfrentan en la jornada dos del Grupo G del Mundial.

y se enfrentan en la jornada dos del Grupo G del Mundial. Darren Bazeley dirige al equipo neozelandés que empató 2-2 en su debut ante Irán.

dirige al equipo neozelandés que empató 2-2 en su debut ante Irán. Hossam Hassan alineará un sistema 4-2-3-1 en Egipto, destacando la figura de Mohamed Salah.