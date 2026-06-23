Dónde ver Panamá vs. Croacia EN VIVO: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

Hoy se jugará el Panamá vs. Croacia, por el Mundial 2026. Conoce todos los detalles sobre dónde ver, no perderte el cotejo en vivo y directo.

Las selecciones de Panamá y Croacia se miden hoy en un duelo de vida o muerte por el Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tras caer en sus respectivos debuts ante Ghana e Inglaterra, ambos equipos necesitan una victoria urgente para mantenerse con vida. El escenario de este decisivo choque será el majestuoso Toronto Stadium.

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El esperado encuentro comenzará a las 18:00 horas (tiempo de Perú), capturando la atención de los aficionados del continente. Un tropiezo hoy podría significar la eliminación temprana y el fin del sueño mundialista para cualquiera de las dos escuadras.

Panamá vs. Croacia juegan esta tarde por el Mundial 2026. (Foto: X).

¿A qué hora juega Panamá vs. Croacia por el Mundial 2026?

El partido se disputará este martes 23 de junio en territorio canadiense. La hora programada para el pitazo inicial es a las 18:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. Para los fanáticos en Panamá, la transmisión arrancará a las 18:00 horas, mientras que en México se podrá sintonizar a partir de las 17:00 horas.

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La expectativa es alta debido a la urgencia de ambos planteles tras un inicio complicado en el torneo. Croacia busca imponer su jerarquía europea, mientras que los canaleros intentarán hacer historia sumando sus primeros puntos en el Grupo L.

Canales de TV para ver Panamá vs. Croacia en vivo

Para quienes prefieran seguir la acción a través de la televisión tradicional, el partido contará con una amplia cobertura internacional. Las señales encargadas de llevar la emoción directamente a las pantallas de los hogares incluyen cadenas principales como FOX y Telemundo.

Estas cadenas ofrecerán antesalas especiales y análisis detallados desde el Toronto Stadium. Asegúrate de sintonizar tu operador local con anticipación para no perderte las alineaciones confirmadas de este choque de descarte.

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Dónde ver el partido de la Copa del Mundo en streaming online

Si prefieres disfrutar de los encuentros desde tus dispositivos móviles, tabletas o Smart TV, existen excelentes alternativas en internet. Plataformas digitales reconocidas como Fubo, Peacock Dgo, y DirecTV Sports ofrecerán la cobertura completa del juego en tiempo real.

Estas opciones de streaming online garantizan una transmisión en alta definición y con narración oficial en español e inglés. La presión es máxima y se espera un partido lleno de intensidad táctica desde el primer minuto de juego.

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Alineaciones probables de Panamá vs. Croacia por el Mundial 2026

Los directores técnicos Thomas Christiansen y Zlatko Dalić preparan sus mejores estrategias para este duelo de descarte en la Copa del Mundo. Ambos entrenadores mantendrán la base de sus esquemas tácticos tradicionales, pero con ajustes clave en el mediocampo para asegurar el control del balón.

Probable alineación de Panamá

El estratega danés Thomas Christiansen apostará por un sólido esquema de tres defensores centrales y carrileros largos. Este planteamiento busca poblar la mitad de la cancha para frenar la creación de juego del conjunto europeo.

Portero: Orlando Mosquera.

Defensas: Jiovany Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade.

Mediocampistas: César Blackman, Michael Amir Murillo, Carlos Harvey, Cristian Martínez.

Delanteros / Extremos: Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez, Cecilio Waterman.

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Probable alineación de Croacia

Por su parte, Zlatko Dalić mantendrá su clásico e histórico sistema ofensivo con tres volantes de jerarquía internacional. La inclusión de experiencia en el círculo central será vital para manejar los tiempos y el ritmo del partido.

Portero: Dominik Livaković.

Defensas: Josip Stanišić, Joško Gvardiol, Josip Šutalo, Luka Vušković.

Mediocampistas: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Mario Pašalić (o Martin Baturina).

Delanteros: Iván Perišić, Petar Sučić, Petar Musa.

DATOS CLAVE

El partido entre Panamá y Croacia por el Mundial 2026 se juega en el Toronto Stadium.

El encuentro iniciará a las 18:00 horas en el horario oficial de Perú y Panamá.

La transmisión en televisión estará a cargo de las señales oficiales de FOX y Telemundo.