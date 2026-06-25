La Selección Mexicana hizo ingresar al histórico Guillermo Ochoa en su sexto mundial. Esta acción no fue abrazada, por un periodista peruano.

¿Fue un homenaje justo o una burla en plena Copa del Mundo? El ingreso de Guillermo “Memo” Ochoa con la Selección de México en el Mundial 2026 desató una inesperada y feroz polémica en la televisión peruana.

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El récord y homenaje para el Memo Ochoa

El histórico guardameta del Tri entró de cambio al minuto 78 en la goleada 3-0 sobre República Checa en el Estadio Azteca. Con esto, Ochoa firmó un récord histórico al jugar su sexta cita mundialista, un hito que la propia FIFA reconoció con el parche Legacy.

Memo Ochoa saludando al público que lo acompañó. (Foto: X).

Sin embargo, el periodista deportivo José Luis Morales arremetió con todo en el programa Hablemos de MAX contra la decisión del técnico Javier “Vasco” Aguirre. Sus declaraciones encendieron el debate y provocaron una ola de críticas en redes sociales.

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¿Por qué dicen que México le faltó el respeto a República Checa?

Durante el debate en la señal de L1 MAX, Morales calificó el ingreso del veterano arquero de 40 años como un acto de soberbia frente al rival europeo. El comunicador no ocultó su fastidio por el cambio estratégico en los minutos finales del partido.

“Javier Aguirre y los que tomaron la decisión de meter al Memo Ochoa hicieron una falta de respeto contra República Checa. Ya quiero verlos si le hacen eso a Perú”, sentenció el polémico panelista.

La frase causó un fuerte impacto en la mesa de análisis, sugiriendo que la Selección de México no se habría atrevido a realizar un homenaje de ese tipo ante el combinado de la Blanquirroja.

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Hinchas revientan a periodista peruano por meter a la Blanquirroja

La respuesta de los aficionados al fútbol y seguidores de L1 MAX no se hizo esperar en las plataformas digitales. La gran mayoría de los usuarios criticaron con dureza a Morales, acusándolo de “sobredimensionar” el estatus internacional de la Selección Peruana.

Los cibernautas señalaron que exigir un respeto extremo para el cuadro nacional no se condice con la realidad futbolística que vive el equipo. Además, defendieron que el cambio de México fue un tributo legítimo a una leyenda que comparte récord con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

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Mientras el debate continúa en Sudamérica, México avanza con paso perfecto a los dieciseisavos de final tras sumar 9 puntos en el Grupo A. El combinado azteca ya espera rival para la siguiente fase, dejando atrás la polémica y enfocándose en la búsqueda del ansiado título mundial.

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