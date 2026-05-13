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Mundial 2026

Guía del Mundial 2026: formato, grupos, fechas, cómo verlo en Perú y dónde ver en vivo

Perú no estará en la cancha, pero la fiesta del fútbol más grande de la historia arranca el 11 de junio y se puede disfrutar desde el primer minuto. Todo lo que necesitas saber sobre el torneo: cómo funciona, quiénes juegan, qué partidos no te puedes perder y dónde verlo en Perú.

La Copa del Mundo será para alguna de las 48 selecciones participantes.
© Getty ImagesLa Copa del Mundo será para alguna de las 48 selecciones participantes.

El Mundial que Perú no pudo alcanzar

La Blanquirroja quedó fuera del Mundial 2026 tras una de las peores campañas eliminatorias de su historia reciente. Con apenas 12 puntos en 18 partidos —dos victorias, seis empates y diez derrotas— el equipo terminó noveno en la tabla de Conmebol, a ocho unidades de Bolivia, que se quedó con el último boleto al repechaje.

La eliminación quedó confirmada en setiembre de 2025, con la goleada 3-0 ante Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo. El déficit ofensivo fue el gran talón de Aquiles: la selección convirtió apenas 6 goles en todo el proceso y fue el único equipo de las eliminatorias que no marcó de visita ni un solo gol.

Un torneo histórico igual vale la pena

Aunque la Blanquirroja no esté, el Mundial 2026 es el más grande de la historia y merece vivirlo de principio a fin. Por primera vez participarán 48 selecciones, se disputarán 104 partidos y el torneo se repartirá entre tres países sede: Estados Unidos, México y Canadá. El certamen va del 11 de junio al 19 de julio, con 39 días de fútbol y 16 ciudades sede en todo el continente americano. Los horarios favorecen al hincha peruano: la mayoría de los partidos se jugarán entre las 13:00 y las 23:00 horas (hora de Lima).

El nuevo formato: así funciona el torneo

El Mundial 2026 estrena un esquema que cambia todo lo conocido hasta Qatar 2022.

  • 48 selecciones divididas en 12 grupos de 4 equipos.
  • Clasifican a la siguiente ronda: los 2 primeros de cada grupo más los 8 mejores terceros.
  • Se agrega una ronda completamente nueva: los dieciseisavos de final
  • Los equipos que lleguen a la final disputarán 8 partidos en total, uno más que antes.
  • Más partidos significa más drama, más sorpresas y más fútbol para disfrutar.
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Nuevo canal para ver el Mundial 2026 en Perú: transmitirá 104 partidos

Este formato ampliado da lugar a más eliminaciones directas y promete mayor competitividad desde la fase de grupos.

Calendario de fechas clave

FASEFECHAS
Fase de grupos11 al 27 de junio
Dieciseisavos de final28 de junio al 3 de julio
Octavos de final4 al 7 de julio
Cuartos de final9 al 11 de julio
Semifinales14 y 15 de julio
Tercer puesto18 de julio — Miami
Gran Final19 de julio — Nueva York/Nueva Jersey

El partido inaugural será el 11 de junio, cuando México enfrente a Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca. La gran final se jugará en el MetLife Stadium, con capacidad para más de 82,000 espectadores.

El Metlife Stadium de Nueva Jersey tiene capacidad para 82,500 espectadores (Getty Images).

El Metlife Stadium de Nueva Jersey tiene capacidad para 82,500 espectadores (Getty Images).

Los sudamericanos en el torneo: quiénes van por Perú

Sin la Blanquirroja en el torneo, los hinchas peruanos tienen varias razones para alentar a algún vecino de la región. Los seis clasificados de Conmebol son:

  • Argentina (Grupo J) — campeona vigente; debuta el 16 de junio ante Argelia en Kansas City
  • Brasil (Grupo C) — busca su sexta estrella; abre ante Haití el 21 de junio en Filadelfia
  • Uruguay (Grupo H) — junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde
  • Colombia (Grupo K) — comparte grupo con Portugal, Uzbekistán y RD Congo
  • Ecuador (Grupo E) — junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao
  • Paraguay (Grupo D) — en el mismo grupo que Estados Unidos, Australia y Turquía

Además, el repechaje dejó a Bolivia fuera del torneo, por lo que ninguna de las selecciones más cercanas a Perú logró el boleto intercontinental.

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A

  • México
  • Sudáfrica
  • Corea del Sur
  • República Checa

Grupo B

  • Canadá
  • Bosnia y Herzegovina
  • Qatar
  • Suiza

Grupo C

  • Brasil
  • Marruecos
  • Haití
  • Escocia

Grupo D

  • Estados Unidos
  • Paraguay
  • Australia
  • Turquía

Grupo E

  • Alemania
  • Curazao
  • Costa de Marfil
  • Ecuador

Grupo F

  • Países Bajos
  • Japón
  • Suecia
  • Túnez

Grupo G

  • Bélgica
  • Egipto
  • Irán
  • Nueva Zelanda

Grupo H

  • España
  • Cabo Verde
  • Arabia Saudita
  • Uruguay

Grupo I

  • Francia
  • Senegal
  • Irak
  • Noruega

Grupo J

  • Argentina
  • Argelia
  • Austria
  • Jordania

Grupo K

  • Portugal
  • RD Congo
  • Uzbekistán
  • Colombia

Grupo L

  • Inglaterra
  • Croacia
  • Ghana
  • Panamá

Los partidos que no te puedes perder

Con 104 partidos en juego, hay duelos que marcarán la edición desde el inicio:

  • 11 de junio — México vs. Sudáfrica · Estadio Azteca (partido inaugural)
  • 12 de junio — Estados Unidos vs. equipo a definir · Seattle (el anfitrión debuta en casa)
  • 16 de junio — Argentina vs. Argelia · Kansas City (debut del campeón)
  • 21 de junio — Brasil vs. Haití · Filadelfia
  • 14 y 15 de julio — Semifinales en Dallas y Atlanta
  • 19 de julio — Gran Final · MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey

Dónde ver el Mundial 2026 en Perú

Los hinchas peruanos tienen varias opciones para seguir el torneo, desde señal abierta hasta plataformas de streaming.

Señal abierta (gratuita):

  • América TV (canal 4 y 704 HD) — transmitirá 40 partidos en total, incluyendo 25 de la fase de grupos, ambas semifinales y la gran final. También disponible vía América TV GO

Cable y streaming de pago:

  • DIRECTV / DSPORTS — el único operador con los 104 partidos del torneo, con transmisión 24/7 en señales DSPORTS, DSPORTS 2 y DSPORTS+. También disponible en la app DGO
  • Paramount+ (aliado con DSPORTS) — transmisión completa del torneo en streaming
  • Disney+ Premium30 partidos seleccionados, incluyendo semifinales y final

Gratis en digital:

  • YouTube — por acuerdo histórico con la FIFA, transmitirá los primeros 10 minutos de cada partido en vivo a través de los canales de los medios autorizados. También publicará resúmenes y contenido exclusivo
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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