Guía del Mundial 2026: formato, grupos, fechas, cómo verlo en Perú y dónde ver en vivo

El Mundial que Perú no pudo alcanzar
La Blanquirroja quedó fuera del Mundial 2026 tras una de las peores campañas eliminatorias de su historia reciente. Con apenas 12 puntos en 18 partidos —dos victorias, seis empates y diez derrotas— el equipo terminó noveno en la tabla de Conmebol, a ocho unidades de Bolivia, que se quedó con el último boleto al repechaje.
La eliminación quedó confirmada en setiembre de 2025, con la goleada 3-0 ante Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo. El déficit ofensivo fue el gran talón de Aquiles: la selección convirtió apenas 6 goles en todo el proceso y fue el único equipo de las eliminatorias que no marcó de visita ni un solo gol.
Un torneo histórico igual vale la pena
Aunque la Blanquirroja no esté, el Mundial 2026 es el más grande de la historia y merece vivirlo de principio a fin. Por primera vez participarán 48 selecciones, se disputarán 104 partidos y el torneo se repartirá entre tres países sede: Estados Unidos, México y Canadá. El certamen va del 11 de junio al 19 de julio, con 39 días de fútbol y 16 ciudades sede en todo el continente americano. Los horarios favorecen al hincha peruano: la mayoría de los partidos se jugarán entre las 13:00 y las 23:00 horas (hora de Lima).
El nuevo formato: así funciona el torneo
El Mundial 2026 estrena un esquema que cambia todo lo conocido hasta Qatar 2022.
- 48 selecciones divididas en 12 grupos de 4 equipos.
- Clasifican a la siguiente ronda: los 2 primeros de cada grupo más los 8 mejores terceros.
- Se agrega una ronda completamente nueva: los dieciseisavos de final
- Los equipos que lleguen a la final disputarán 8 partidos en total, uno más que antes.
- Más partidos significa más drama, más sorpresas y más fútbol para disfrutar.
Este formato ampliado da lugar a más eliminaciones directas y promete mayor competitividad desde la fase de grupos.
Calendario de fechas clave
|FASE
|FECHAS
|Fase de grupos
|11 al 27 de junio
|Dieciseisavos de final
|28 de junio al 3 de julio
|Octavos de final
|4 al 7 de julio
|Cuartos de final
|9 al 11 de julio
|Semifinales
|14 y 15 de julio
|Tercer puesto
|18 de julio — Miami
|Gran Final
|19 de julio — Nueva York/Nueva Jersey
El partido inaugural será el 11 de junio, cuando México enfrente a Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca. La gran final se jugará en el MetLife Stadium, con capacidad para más de 82,000 espectadores.
El Metlife Stadium de Nueva Jersey tiene capacidad para 82,500 espectadores (Getty Images).
Los sudamericanos en el torneo: quiénes van por Perú
Sin la Blanquirroja en el torneo, los hinchas peruanos tienen varias razones para alentar a algún vecino de la región. Los seis clasificados de Conmebol son:
- Argentina (Grupo J) — campeona vigente; debuta el 16 de junio ante Argelia en Kansas City
- Brasil (Grupo C) — busca su sexta estrella; abre ante Haití el 21 de junio en Filadelfia
- Uruguay (Grupo H) — junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde
- Colombia (Grupo K) — comparte grupo con Portugal, Uzbekistán y RD Congo
- Ecuador (Grupo E) — junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao
- Paraguay (Grupo D) — en el mismo grupo que Estados Unidos, Australia y Turquía
Además, el repechaje dejó a Bolivia fuera del torneo, por lo que ninguna de las selecciones más cercanas a Perú logró el boleto intercontinental.
Todos los grupos del Mundial 2026
Grupo A
- México
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- República Checa
Grupo B
- Canadá
- Bosnia y Herzegovina
- Qatar
- Suiza
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Haití
- Escocia
Grupo D
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- Turquía
Grupo E
- Alemania
- Curazao
- Costa de Marfil
- Ecuador
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- Suecia
- Túnez
Grupo G
- Bélgica
- Egipto
- Irán
- Nueva Zelanda
Grupo H
- España
- Cabo Verde
- Arabia Saudita
- Uruguay
Grupo I
- Francia
- Senegal
- Irak
- Noruega
Grupo J
- Argentina
- Argelia
- Austria
- Jordania
Grupo K
- Portugal
- RD Congo
- Uzbekistán
- Colombia
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
- Panamá
Los partidos que no te puedes perder
Con 104 partidos en juego, hay duelos que marcarán la edición desde el inicio:
- 11 de junio — México vs. Sudáfrica · Estadio Azteca (partido inaugural)
- 12 de junio — Estados Unidos vs. equipo a definir · Seattle (el anfitrión debuta en casa)
- 16 de junio — Argentina vs. Argelia · Kansas City (debut del campeón)
- 21 de junio — Brasil vs. Haití · Filadelfia
- 14 y 15 de julio — Semifinales en Dallas y Atlanta
- 19 de julio — Gran Final · MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey
Dónde ver el Mundial 2026 en Perú
Los hinchas peruanos tienen varias opciones para seguir el torneo, desde señal abierta hasta plataformas de streaming.
Señal abierta (gratuita):
- América TV (canal 4 y 704 HD) — transmitirá 40 partidos en total, incluyendo 25 de la fase de grupos, ambas semifinales y la gran final. También disponible vía América TV GO
Cable y streaming de pago:
- DIRECTV / DSPORTS — el único operador con los 104 partidos del torneo, con transmisión 24/7 en señales DSPORTS, DSPORTS 2 y DSPORTS+. También disponible en la app DGO
- Paramount+ (aliado con DSPORTS) — transmisión completa del torneo en streaming
- Disney+ Premium — 30 partidos seleccionados, incluyendo semifinales y final
Gratis en digital:
- YouTube — por acuerdo histórico con la FIFA, transmitirá los primeros 10 minutos de cada partido en vivo a través de los canales de los medios autorizados. También publicará resúmenes y contenido exclusivo