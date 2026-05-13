Guía del Mundial 2026: formato, grupos, fechas, cómo verlo en Perú y dónde ver en vivo

Perú no estará en la cancha, pero la fiesta del fútbol más grande de la historia arranca el 11 de junio y se puede disfrutar desde el primer minuto. Todo lo que necesitas saber sobre el torneo: cómo funciona, quiénes juegan, qué partidos no te puedes perder y dónde verlo en Perú.

El Mundial que Perú no pudo alcanzar

La Blanquirroja quedó fuera del Mundial 2026 tras una de las peores campañas eliminatorias de su historia reciente. Con apenas 12 puntos en 18 partidos —dos victorias, seis empates y diez derrotas— el equipo terminó noveno en la tabla de Conmebol, a ocho unidades de Bolivia, que se quedó con el último boleto al repechaje.

Publicidad

La eliminación quedó confirmada en setiembre de 2025, con la goleada 3-0 ante Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo. El déficit ofensivo fue el gran talón de Aquiles: la selección convirtió apenas 6 goles en todo el proceso y fue el único equipo de las eliminatorias que no marcó de visita ni un solo gol.

Un torneo histórico igual vale la pena

Aunque la Blanquirroja no esté, el Mundial 2026 es el más grande de la historia y merece vivirlo de principio a fin. Por primera vez participarán 48 selecciones, se disputarán 104 partidos y el torneo se repartirá entre tres países sede: Estados Unidos, México y Canadá. El certamen va del 11 de junio al 19 de julio, con 39 días de fútbol y 16 ciudades sede en todo el continente americano. Los horarios favorecen al hincha peruano: la mayoría de los partidos se jugarán entre las 13:00 y las 23:00 horas (hora de Lima).

El nuevo formato: así funciona el torneo

El Mundial 2026 estrena un esquema que cambia todo lo conocido hasta Qatar 2022.

48 selecciones divididas en 12 grupos de 4 equipos .

divididas en . Clasifican a la siguiente ronda: los 2 primeros de cada grupo más los 8 mejores terceros .

más los . Se agrega una ronda completamente nueva: los dieciseisavos de final

Los equipos que lleguen a la final disputarán 8 partidos en total, uno más que antes.

en total, uno más que antes. Más partidos significa más drama, más sorpresas y más fútbol para disfrutar.

Publicidad

Este formato ampliado da lugar a más eliminaciones directas y promete mayor competitividad desde la fase de grupos.

Calendario de fechas clave

FASE FECHAS Fase de grupos 11 al 27 de junio Dieciseisavos de final 28 de junio al 3 de julio Octavos de final 4 al 7 de julio Cuartos de final 9 al 11 de julio Semifinales 14 y 15 de julio Tercer puesto 18 de julio — Miami Gran Final 19 de julio — Nueva York/Nueva Jersey

El partido inaugural será el 11 de junio, cuando México enfrente a Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca. La gran final se jugará en el MetLife Stadium, con capacidad para más de 82,000 espectadores.

Publicidad

El Metlife Stadium de Nueva Jersey tiene capacidad para 82,500 espectadores (Getty Images).

Los sudamericanos en el torneo: quiénes van por Perú

Sin la Blanquirroja en el torneo, los hinchas peruanos tienen varias razones para alentar a algún vecino de la región. Los seis clasificados de Conmebol son:

Argentina (Grupo J) — campeona vigente; debuta el 16 de junio ante Argelia en Kansas City

(Grupo J) — campeona vigente; debuta el 16 de junio ante Argelia en Kansas City Brasil (Grupo C) — busca su sexta estrella; abre ante Haití el 21 de junio en Filadelfia

(Grupo C) — busca su sexta estrella; abre ante Haití el 21 de junio en Filadelfia Uruguay (Grupo H) — junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde

(Grupo H) — junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde Colombia (Grupo K) — comparte grupo con Portugal, Uzbekistán y RD Congo

(Grupo K) — comparte grupo con Portugal, Uzbekistán y RD Congo Ecuador (Grupo E) — junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao

(Grupo E) — junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao Paraguay (Grupo D) — en el mismo grupo que Estados Unidos, Australia y Turquía

Publicidad

Además, el repechaje dejó a Bolivia fuera del torneo, por lo que ninguna de las selecciones más cercanas a Perú logró el boleto intercontinental.

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

República Checa

Publicidad

Grupo B

Canadá

Bosnia y Herzegovina

Qatar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía

Publicidad

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Suecia

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Publicidad

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

Irak

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Publicidad

Grupo K

Portugal

RD Congo

Uzbekistán

Colombia

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

Los partidos que no te puedes perder

Con 104 partidos en juego, hay duelos que marcarán la edición desde el inicio:

11 de junio — México vs. Sudáfrica · Estadio Azteca (partido inaugural)

— México vs. Sudáfrica · Estadio Azteca (partido inaugural) 12 de junio — Estados Unidos vs. equipo a definir · Seattle (el anfitrión debuta en casa)

— Estados Unidos vs. equipo a definir · Seattle (el anfitrión debuta en casa) 16 de junio — Argentina vs. Argelia · Kansas City (debut del campeón)

— Argentina vs. Argelia · Kansas City (debut del campeón) 21 de junio — Brasil vs. Haití · Filadelfia

— Brasil vs. Haití · Filadelfia 14 y 15 de julio — Semifinales en Dallas y Atlanta

— Semifinales en Dallas y Atlanta 19 de julio — Gran Final · MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey

Publicidad

Dónde ver el Mundial 2026 en Perú

Los hinchas peruanos tienen varias opciones para seguir el torneo, desde señal abierta hasta plataformas de streaming.

Señal abierta (gratuita):

América TV (canal 4 y 704 HD) — transmitirá 40 partidos en total, incluyendo 25 de la fase de grupos, ambas semifinales y la gran final. También disponible vía América TV GO

Cable y streaming de pago:

DIRECTV / DSPORTS — el único operador con los 104 partidos del torneo, con transmisión 24/7 en señales DSPORTS, DSPORTS 2 y DSPORTS+. También disponible en la app DGO

— el único operador con los del torneo, con transmisión 24/7 en señales DSPORTS, DSPORTS 2 y DSPORTS+. También disponible en la app Paramount+ (aliado con DSPORTS) — transmisión completa del torneo en streaming

(aliado con DSPORTS) — transmisión completa del torneo en streaming Disney+ Premium — 30 partidos seleccionados, incluyendo semifinales y final

Publicidad

Gratis en digital: