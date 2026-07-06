Desde la Premier League ya están viendo para presentar sus ofertas por un jugador que la rompió en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 ha dejado la brillante imagen de Gilberto Mora para todo el planeta. El joven talento mexicano ha llamado mucho la atención y ahora los equipos de la Premier League se pelean por tenerlo en sus filas. Dos grandes están muy interesados en él.

Publicidad

Según El Universal, los equipos que quieren contratar al talento ‘azteca’ son el Arsenal y Liverpool. Conjuntos que están analizando poder contar con este jugador la próxima temporada. Por lo que van a estar atentos para poder llegar a un acuerdo y así contratarlo.

El futbolista del Club Tijuana hace poco firmó un nuevo contrato con su club, el cual lo mantiene hasta mediados del 2029. En este acuerdo se decidió ponerle una cláusula de 20 millones de dólares si es que desean poder llevárselo sin tener que negociar nada.

Gilberto Mora con la Selección de México (Foto: Getty).

Publicidad

¿Cómo le fue a Gilberto Mora en el Mundial 2026?

Para sus 17 años de edad, Gilberto Mora demostró que es un talento puro y que puede llegar a ser una gran figura del cuadro de México. Si bien no fue considerado como titular, si tuvo varios minutos pese a su gran juventud.

En total fueron 4 los partidos que jugó (1 como suplente y 3 de titular), no hizo gol y tampoco dio asistencias, pero estuvo en el terreno de juego durante 215 minutos. No logró terminar ni un solo partido.

Justamente ante los ingleses llegó a disputar un total de 61 minutos. Jugando como mediocampista ofensivo en la derrota por 2-3 que terminó con el sueño de México en esta Copa del Mundo.

Publicidad

Datos Claves