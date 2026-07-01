Todo se define para Estados Unidos o para Bosnia este miércoles 1 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026.

Estados Unidos afronta uno de los partidos más importantes de su Mundial cuando enfrente HOY, miércoles 1 de julio, a Bosnia y Herzegovina por los 16avos de final. El encuentro se disputará en el Estadio Bahía de San Francisco (Levi’s Stadium), donde solo uno conseguirá el boleto a los octavos de final.

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Al tratarse de una llave de eliminación directa, no existe margen de error. Cualquier descuido puede significar la despedida del torneo para Estados Unidos o para Bosnia y Herzegovina, mientras que el ganador seguirá soñando con llegar a las instancias decisivas de la Copa del Mundo.

Además, el equipo que consiga la clasificación ya conoce a su siguiente rival. En los octavos de final deberá enfrentarse a Bélgica, en un compromiso programado para el próximo lunes 6 de julio a las 7:00 PM en el Estadio Seattle.

Estados Unidos define con Bosnia quién pasa a octavos de final y juega ante Bélgica por el Mundial 2026. (Foto: FIFA)

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¿Qué pasa si Estados Unidos pierde ante Bosnia en el Mundial 2026?

Si Estados Unidos derrota a Bosnia por cualquier marcador durante los 90 minutos reglamentarios, clasificará automáticamente a los octavos de final del Mundial 2026. En esa instancia se enfrentará a Bélgica en el Estadio Seattle con el objetivo de meterse entre los ocho mejores del torneo.

¿Qué pasa si Estados Unidos empata ante Bosnia en el Mundial 2026?

Si el partido entre Estados Unidos y Bosnia termina empatado al finalizar el tiempo reglamentario, la serie se extenderá a dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. En caso de que la igualdad persista después de los 120 minutos, el clasificado se definirá mediante una tanda de penales.

¿Qué pasa si Estados Unidos pierde ante Bosnia en el Mundial 2026?

Si Estados Unidos pierde ante Bosnia, quedará eliminado del Mundial 2026 y pondrá fin a su participación en la Copa del Mundo.

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¿Quién será el rival de Estados Unidos si pasa a octavos de final del Mundial 2026?

Si Estados Unidos pasa a octavos de final tendrá que enfrentarse a Bélgica el próximo lunes 6 de julio. El partido está programado para disputarse desde las 7:00 PM en el Estadio Seattle y definirá quién accede a los cuartos de final del Mundial 2026, instancia donde esperará el vencedor del cruce entre España vs. Austria y Portugal vs. Croacia.

Todos los equipos clasificados a octavos de final del Mundial 2026. (Foto: FIFA)

La historia de Estados Unidos en los Mundiales

La mejor actuación histórica del conjunto estadounidense sigue siendo el tercer puesto conseguido en Copa Mundial de la FIFA Uruguay 1930, además de unos cuartos de final en Copa Mundial de la FIFA Corea/Japón 2002 y varias presencias en octavos de final.

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Datos claves

Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se enfrentan hoy, miércoles 1 de julio, por los 16avos de final del Mundial 2026.

El partido de eliminación directa se disputa en el Estadio Bahía de San Francisco (Levi’s Stadium).

El ganador de este cruce avanzará a los octavos de final, donde ya espera la selección de Bélgica para el partido del lunes 6 de julio.