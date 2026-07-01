Todo listo para el partido entre Estados Unidos vs. Bosnia este miércoles 1 de julio desde las 7:00 PM por el Mundial 2026.

Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se enfrentan HOY, miércoles 1 de julio, por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 7:00 PM (hora de Perú) en el Estadio Bahía de San Francisco (Levi’s Stadium), donde ambos buscarán un lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo.

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La selección estadounidense llega en un gran momento tras una sólida fase de grupos y buscará confirmar que puede convertirse en uno de los protagonistas del torneo. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino ha mostrado una versión mucho más dinámica, con un juego que aprovecha la velocidad de sus extremos y la intensidad en las transiciones.

Con el respaldo de su público, Estados Unidos intentará imponer condiciones hoy en el Estadio Bahía de San Francisco desde el inicio para avanzar a la siguiente ronda y mantener vivo el sueño de pelear por el título en casa.

Bosnia, por su parte, afronta uno de los partidos más importantes de su historia reciente. El conjunto europeo quiere aprovechar la oportunidad de meterse entre los 16 mejores del Mundial y seguir sorprendiendo en la Copa del Mundo.

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Partidazo este miércoles 1 de julio entre Estados Unidos vs. Bosnia por el Mundial 2026. (Foto: FIFA)

Christian Pulisic y Edin Dzeko lideran a sus selecciones

El técnico Mauricio Pochettino volverá a confiar en Christian Pulisic como la principal referencia ofensiva de Estados Unidos. Sin embargo, no podrá contar con Mark McKenzie ni con Cristian Roldan, ambos ausentes para este compromiso.

En Bosnia, el entrenador Sergej Barbarez deposita toda su confianza en la experiencia de Edin Dzeko, quien será el encargado de liderar el ataque en busca de una clasificación histórica a los octavos de final. La única baja confirmada del conjunto europeo es Nidal Celik, que no estará disponible para el encuentro en el Estadio Bahía de San Francisco.

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La camiseta oficial que Estados Unidos usará ante Bosnia por el Mundial 2026. (Foto: X)

Guía completa de los canales que transmiten Estados Unidos vs. Bosnia por el Mundial 2026

Perú : DSports, DGO y Paramount+

: DSports, DGO y Paramount+ Argentina : DSports, DGO, TyC Sports y Paramount+

: DSports, DGO, TyC Sports y Paramount+ Paraguay : GEN, Trece y SNT

: GEN, Trece y SNT Colombia : DSports, DGO y Paramount+

: DSports, DGO y Paramount+ Ecuador : DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+

: DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+ Uruguay : DSports, DGO y Paramount+

: DSports, DGO y Paramount+ Chile : DSports, DGO y Paramount+

: DSports, DGO y Paramount+ Bolivia : Tigo Sports, Entel y Gol

: Tigo Sports, Entel y Gol Venezuela : DSports y DGO

: DSports y DGO México : Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium

: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium Estados Unidos : FOX y Telemundo

: FOX y Telemundo Guatemala : Tigo Sports

: Tigo Sports Costa Rica : FOX+, FOX y Teletica 7

: FOX+, FOX y Teletica 7 España: RTVE y DAZN

Estados Unidos vs. Bosnia: alineaciones confirmadas del Mundial 2026

Estados Unidos: Matt Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Tim Ream, Alex Freeman; Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman; Christian Pulisic y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

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Bosnia: Nikola Vasilj; Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic; Armin Gigovic, Ivan Sunjic; Ermedin Demirovic, Edin Dzeko y Kerim Alajbegovic. DT: Sergej Barbarez.

Datos claves

El entrenador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, no contará con Mark McKenzie ni Cristian Roldan.

El capitán y referente ofensivo Christian Pulisic liderará la alineación titular de Estados Unidos.

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