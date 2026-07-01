Conoce la guía completa para revisar todos los canales que pasan en directo el partido entre Estados Unidos vs. Bosnia por el Mundial 2026.

Los 16avos de final del Mundial 2026 continúan HOY, miércoles 1 de julio, con el atractivo duelo entre Estados Unidos y Bosnia. El partido se disputará desde las 7:00 PM (hora de Perú) en el Estadio Bahía de San Francisco (San Francisco Bay Area Stadium), donde ambos buscarán un lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo.

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La selección estadounidense intentará hacer valer su condición de local para seguir avanzando en el torneo, mientras que Bosnia quiere dar una de las grandes sorpresas de esta fase eliminatoria y mantener vivo el sueño mundialista. El ganador avanzará a la siguiente ronda y se medirá ante Bélgica, mientras que el perdedor quedará eliminado del torneo.

Si quieres seguir todas las incidencias del encuentro entre Estados Unidos vs. Bosnia, aquí te contamos qué canales transmitirán el partido EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE en Latinoamérica, México, España y Estados Unidos.

El encuentro entre Estados Unidos vs. Bosnia HOY promete ser uno de los más atractivos de la fecha de 16avos de final, con dos selecciones que llegan en buen ritmo y que buscarán seguir haciendo historia en el Mundial 2026.

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Estados Unidos se mide ante Bosnia por el pase a octavos del Mundial 2026. (Foto: FOX Sports)

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Bosnia EN VIVO y ONLINE?

En toda Latinoamérica, el partido entre Estados Unidos vs. Bosnia será transmitido por DirecTV Sports (DSports) y podrá verse vía streaming mediante DGO para celulares, computadoras, tablets y Smart TV.

En México, la transmisión oficial estará disponible por Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium. En España, el compromiso podrá seguirse por RTVE y DAZN, mientras que en Estados Unidos será emitido por FOX y Telemundo.

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En Perú, el encuentro no será transmitido por América Televisión (Canal 4) ni por América tvGO. Asimismo, se recomienda seguir el partido únicamente a través de plataformas oficiales y evitar enlaces no autorizados o páginas como Pelota Libre, Fútbol Libre o Roja Directa, ya que no cuentan con los derechos oficiales de transmisión del Mundial 2026.

La Selección Bosnia como Edin Dzeko como su mayor figura. (Foto: NFS BIH)

Guía completa de los canales que transmiten Estados Unidos vs. Bosnia por el Mundial 2026

Perú : DSports, DGO y Paramount+

: DSports, DGO y Paramount+ Argentina : DSports, DGO, TyC Sports y Paramount+

: DSports, DGO, TyC Sports y Paramount+ Paraguay : GEN, Trece y SNT

: GEN, Trece y SNT Colombia : DSports, DGO y Paramount+

: DSports, DGO y Paramount+ Ecuador : DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+

: DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+ Uruguay : DSports, DGO y Paramount+

: DSports, DGO y Paramount+ Chile : DSports, DGO y Paramount+

: DSports, DGO y Paramount+ Bolivia : Tigo Sports, Entel y Gol

: Tigo Sports, Entel y Gol Venezuela : DSports y DGO

: DSports y DGO México : Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium

: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium Estados Unidos : FOX y Telemundo

: FOX y Telemundo Guatemala : Tigo Sports

: Tigo Sports Costa Rica : FOX+, FOX y Teletica 7

: FOX+, FOX y Teletica 7 España: RTVE y DAZN

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Estados Unidos vs. Bosnia: alineaciones confirmadas del Mundial 2026

Estados Unidos: Matt Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Tim Ream, Alex Freeman; Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman; Christian Pulisic y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Bosnia: Nikola Vasilj; Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic; Armin Gigovic, Ivan Sunjic; Ermedin Demirovic, Edin Dzeko y Kerim Alajbegovic. DT: Sergej Barbarez.

Datos claves

El partido Estados Unidos contra Bosnia se jugará hoy, miércoles 1 de julio de 2026.

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El encuentro iniciará a las 7:00 PM (hora de Perú) en San Francisco.