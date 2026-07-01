Estados Unidos y Bosnia definen un nuevo clasificado a los octavos de final del Mundial 2026 en un recinto espectacular.

Los 16avos de final del Mundial 2026 continúan HOY, miércoles 1 de julio, con el enfrentamiento entre Estados Unidos y Bosnia. El partido comenzará desde las 7:00 PM (hora de Perú) y definirá al rival de Bélgica en los octavos de final de la Copa del Mundo.

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Además de la expectativa por conocer al clasificado, muchos aficionados buscan saber en qué estadio se disputará este compromiso entre Estados Unidos vs. Bosnia y cuál será la ciudad que recibirá uno de los últimos partidos de los dieciseisavos de final.

El vencedor de esta llave entre Estados Unidos vs. Bosnia HOY tendrá muy poco tiempo para preparar su siguiente desafío, ya que deberá enfrentarse a Bélgica en la ronda de los 16 mejores del torneo el próximo sábado 6 de julio en Seattle.

Por ello, conocer la sede para el partido de este miércoles 1 de julio también permite entender el recorrido que tendrá el ganador en su camino hacia los cuartos de final del Mundial 2026.

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Así anunció el Estadio Bahía de San Francisco el partido de hoy entre Estados Unidos vs. Bosnia. (Foto: Levi’s Stadium)

El Levi’s Stadium recibe su último partido del Mundial antes de la fase final

El encuentro entre Estados Unidos y Bosnia se disputará en el Estadio Bahía de San Francisco, conocido internacionalmente como el Levi’s Stadium o San Francisco Bay Area Stadium. El recinto está ubicado en Santa Clara, California, cuenta con césped natural, capacidad para 72.000 espectadores y es la casa de los San Francisco 49ers.

Inaugurado el 17 de julio de 2014 y con un costo aproximado de 1.300 millones de dólares, el estadio alberga un total de seis partidos durante el Mundial 2026. Antes del Estados Unidos vs. Bosnia ya fue sede de los encuentros Qatar 1-1 Suiza, Austria 3-1 Jordania, Turquía 0-1 Paraguay, Jordania 1-2 Argelia y Paraguay 0-0 Australia, cerrando así su participación como escenario de la Copa del Mundo con este duelo de dieciseisavos de final.

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El Estadio Bahía de San Francisco tiene una capacidad mayor de 70 mil espectadores. (Foto: Levi’s Stadium)

Guía completa de los canales que transmiten Estados Unidos vs. Bosnia por el Mundial 2026

Perú : DSports, DGO y Paramount+

: DSports, DGO y Paramount+ Argentina : DSports, DGO, TyC Sports y Paramount+

: DSports, DGO, TyC Sports y Paramount+ Paraguay : GEN, Trece y SNT

: GEN, Trece y SNT Colombia : DSports, DGO y Paramount+

: DSports, DGO y Paramount+ Ecuador : DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+

: DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+ Uruguay : DSports, DGO y Paramount+

: DSports, DGO y Paramount+ Chile : DSports, DGO y Paramount+

: DSports, DGO y Paramount+ Bolivia : Tigo Sports, Entel y Gol

: Tigo Sports, Entel y Gol Venezuela : DSports y DGO

: DSports y DGO México : Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium

: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium Estados Unidos : FOX y Telemundo

: FOX y Telemundo Guatemala : Tigo Sports

: Tigo Sports Costa Rica : FOX+, FOX y Teletica 7

: FOX+, FOX y Teletica 7 España: RTVE y DAZN

Estados Unidos vs. Bosnia: alineaciones confirmadas del Mundial 2026

Estados Unidos: Matt Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Tim Ream, Alex Freeman; Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman; Christian Pulisic y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

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Bosnia: Nikola Vasilj; Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic; Armin Gigovic, Ivan Sunjic; Ermedin Demirovic, Edin Dzeko y Kerim Alajbegovic. DT: Sergej Barbarez.

Datos claves

El partido Estados Unidos contra Bosnia se juega hoy, miércoles 1 de julio.

El juego se disputará en el Levi’s Stadium (Estadio Bahía de San Francisco).

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