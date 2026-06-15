Conoce en qué estadio se jugará el partido por el Mundial 2026: España vs Cabo Verde. Todos los detalles al respecto, de este enfrentamiento.

El debut de la selección española frente a Cabo Verdeen el Mundial 2026 ha despertado una enorme expectación entre los aficionados al fútbol internacional. Este histórico compromiso, correspondiente al Grupo H de la cita mundialista, tendrá como escenario uno de los recintos deportivos más espectaculares del planeta.

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El duelo se disputará en el imponente Mercedes-Benz Stadium, una auténtica joya de la ingeniería moderna que fusiona tecnología de punta con una experiencia inigualable para los espectadores. A continuación, te presentamos todos los detalles técnicos, curiosidades e historia del coloso que albergará este esperado partido.

Mercedes-Benz Stadium recibirá el partido entre España y Cabo Verde. (Foto: X).

Ficha técnica del Mercedes-Benz Stadium

Ubicación: Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

Inauguración: 26 de agosto de 2017.

Costo de construcción inicial: Aproximadamente 1.600 millones de dólares.

Capacidad: 71.000 espectadores para fútbol americano, ajustable a unos 42.500 para fútbol y expandible para grandes eventos.

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Curiosidades arquitectónicas y tecnológicas

El diseño del estadio, liderado por la firma HOK, se inspiró en el ala de un halcón en honor al equipo local de la NFL. Su característica más icónica es el techo retráctil automatizado, compuesto por ocho paneles triangulares que se abren de forma lineal simulando el obturador de una cámara fotográfica.

En su interior destaca la pantalla de video de 360 grados tipo “Halo”, una estructura circular de seis pisos de altura que rodea la parte superior del campo y sumerge por completo a los asistentes. Además, fue el primer estadio profesional en Estados Unidos en obtener la certificación medioambiental LEED Platino gracias a su sistema de recolección de agua y uso de energía solar.

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¿Qué equipos juegan en el estadio?

El Mercedes-Benz Stadium sirve como hogar permanente para dos de las franquicias deportivas más importantes de la ciudad de Atlanta. El recinto recibe regularmente a los Atlanta Falcons de la National Football League (NFL) y al Atlanta United FC de la Major League Soccer (MLS).

Conciertos y eventos especiales de gran nivel

Más allá del deporte, este coloso multiusos es una parada obligatoria para las giras musicales de mayor recaudación en todo el mundo. Sobre su escenario han desfilado superestrellas mundiales de la música de la talla de Taylor Swift con su aclamado ‘The Eras Tour’, Beyoncé, Coldplay, Ed Sheeran y The Rolling Stones.

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Eventos deportivos albergados y su rol en el Mundial 2026

Desde su apertura, el estadio ha sido sede de eventos de máxima relevancia global como el Super Bowl LIII en 2019, la final de la MLS Cup y múltiples partidos de la Copa América.

Para la Copa Mundial de la FIFA 2026, el recinto de Atlanta cumple un rol protagónico al albergar una gran cantidad de partidos de la fase de grupos, incluyendo el debut de España, además de encuentros clave en las fases de eliminación directa y una de las semifinales del torneo.

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