David Beckham quiere reunir nuevamente a Mbappé con Messi, pero en Inter Miami

Mbappé reveló que Beckham lo invita a jugar en Inter Miami, alimentando el sueño de volver a verlo junto a Messi.

El futuro de Kylian Mbappé sigue siendo tema de conversación en el fútbol mundial. Aunque el delantero francés está enfocado en sus desafíos deportivos actuales, una reciente declaración dejó abierta la puerta a una posibilidad que ilusiona a los aficionados de la MLS: compartir equipo nuevamente con Lionel Messi en Inter Miami.

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Las palabras del atacante surgieron al ser consultado sobre una eventual llegada al fútbol de Estados Unidos. Si bien evitó comprometerse con un plan concreto, reconoció que David Beckham ya le ha planteado la idea en más de una ocasión.

Mbappé reveló que Beckham insiste con llevarlo a Inter Miami

Durante una entrevista reciente, Mbappé fue consultado sobre la posibilidad de jugar algún día en la Major League Soccer. Su respuesta llamó la atención porque confirmó el interés de David Beckham, copropietario de Inter Miami, en sumarlo al proyecto de la franquicia de Florida.

“¿Jugar algún día en la MLS? No lo sé… David Beckham me lo ha mencionado muchas veces. Ya veremos, no lo sé. La cultura estadounidense es diferente, no hay límites para las ambiciones, me gusta”, señaló el delantero francés.

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🚨🇺🇸 Kylian Mbappé: “Playing in MLS one day? I don’t know… David Beckham mentioned that to me many times. We will see, I don’t know”.



“The American culture is different, there are no limits to ambitions, I like it”. pic.twitter.com/kSXZDMrilW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2026

Las declaraciones reflejan que, aunque no existe una negociación en curso ni una decisión tomada, el campeón del mundo en Rusia 2018 observa con interés el crecimiento del fútbol estadounidense y el impacto que está teniendo la MLS gracias a la llegada de grandes figuras internacionales.

El sueño de volver a juntar a Mbappé y Messi

La posibilidad de ver a Mbappé y Messi nuevamente en el mismo equipo genera expectativa entre los fanáticos. Ambos compartieron vestuario durante dos temporadas en el Paris Saint-Germain, donde formaron una de las delanteras más mediáticas del planeta junto a Neymar.

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Actualmente, Messi es la máxima estrella de Inter Miami y una pieza fundamental del proyecto deportivo que encabeza Beckham. Por ello, cualquier guiño de Mbappé hacia el fútbol estadounidense alimenta las especulaciones sobre un posible reencuentro en el futuro.

Aunque el francés todavía tiene años de carrera al más alto nivel en Europa, la MLS continúa consolidándose como un destino atractivo para las grandes figuras. En ese contexto, Beckham parece decidido a seguir insistiendo para convertir en realidad uno de los fichajes más impactantes de la historia del fútbol norteamericano.

¿Puede darse la llegada de Mbappé a la MLS?

Por ahora, el escenario parece lejano. Mbappé se encuentra en plena etapa competitiva y sigue siendo uno de los futbolistas más determinantes del mundo. Sin embargo, sus palabras dejaron claro que no descarta la posibilidad de probar suerte en Estados Unidos más adelante.

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Mientras tanto, Inter Miami mantiene la ambición de seguir reuniendo estrellas alrededor de Messi. Y si hay alguien que puede soñar con un golpe de mercado de semejante magnitud, ese es David Beckham, quien ya comenzó a trabajar en convencer a uno de los jugadores más importantes de esta generación.

DATOS CLAVES

El delantero Kylian Mbappé reconoció el interés de David Beckham para llevarlo a la MLS.

El copropietario David Beckham ha insistido muchas veces en sumarlo al Inter Miami.

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