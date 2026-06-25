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Mundial 2026

Alineaciones confirmadas Ecuador vs Alemania por el Mundial 2026: formación y jugadores claves

El cuadro sudamericano se juega su última oportunidad de avanzar a los 16avos frente a una Alemania que ya aseguró su clasificación.

Alineaciones Ecuador y Alemania
© Imagen IAAlineaciones Ecuador y Alemania

Ecuador está obligado a sumar una victoria ante Alemania si quiere seguir con vida en el Mundial 2026, en un duelo donde nunca ha podido imponerse. El conjunto dirigido por Nagelsmann ya tiene asegurada su clasificación y podría realizar variantes en su alineación pensando en la siguiente fase, dando descanso a algunos titulares.

La lesión de Schlotterbeck y los problemas físicos de Brown obligarán al combinado europeo a mover su defensa, con dos cambios confirmados: Rüdiger ocupará el centro de la zaga y Raum será el encargado del lateral izquierdo.

En el elenco sudamericano persisten las dudas en la delantera tras su falta de efectividad ante Curazao, lo que mantiene en revisión las opciones ofensivas del equipo.

Alineación confirmada de Ecuador

Así saldrá al campo de juego Ecuador: Galíndez; Ordóñez, Pacho, Hincapié; Yeboah, Caicedo, Alan Franco, Vite, Angulo; Gonzalo Plata, Enner Valencia

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Alineación confirmada de Alemania

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Con este once, Alemania buscará una nueva victoria: Neuer; Kimmich, Tah, Rüdiger, Raum; Pavlovic, Nmecha, Musiala, Wirtz; Sané, Havertz.

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Así va la tabla de posiciones del Grupo E

Pos.PaísesJVEDDGPTS
1Alemania220076
2Costa de Marfil210103
3Ecuador2011-11
4Curazao2011-61

DATOS CLAVES

  • El director técnico Julian Nagelsmann lidera a una Alemania ya clasificada que prepara variantes defensivas.
  • La zaga alemana sufrirá cambios confirmados con la presencia de Antonio Rüdiger y David Raum.
  • Ecuador llega al partido decisivo en zona de eliminación con solo un punto en la tabla.
Nicole Cueva
Nicole Cueva
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