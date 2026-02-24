¿Fuera de los convocados? DT de Bolivia y el contundente mensaje a Marcelo Martins para el repechaje

Cada vez falta menos para uno de los partidos más importantes en la historia de Bolivia. El cuadro del altiplánico tendrá que jugar el repechaje rumbo al Mundial 2026. Esto podría significar disputar por segunda vez en su historia esta cita mundialista. La última vez que lograron estar en este torneo internacional fue en el 94 en Estados Unidos, por lo que podría repetir el plato.

En este caso, una de las grandes dudas que se tiene es con respecto a la lista de convocados. Hay varios jugadores que todavía están en dudas, siendo uno de estos Marcelo Moreno Martins, quien decidió volver de su retiro del fútbol para intentar ganarse un lugar en el equipo y así poder disputar la posibilidad de ir al próximo mundial.

Marcelo Martins (Foto: Getty).

Es así como el actual entrenador Óscar Villegas dio a conocer que es lo que piensa sobre el delantero. Mencionando que no está muy seguro con respecto a la posibilidad que pueda estar entre los convocados. Más que todo, por el poco tiempo que tiene entrenando, no obstante no le termina de cerrar las puertas al 100% al máximo goleador de la Selección de Bolivia.

“Es imposible que alguien, después de haber dejado el fútbol, casi tres años, esté, con dos o tres semanas de trabajo, para jugar un repechaje. Es muy difícil, muy difícil”, fue lo que dijo el entrenador para El Diario de Bolivia.

De igual forma, el DT va a evaluar el rendimiento de Martins para poder ver si está apto para un partido de tal magnitud. Sino, es probable que no lo tome en cuenta y busque a otro jugador para que tome su puesto en este repechaje que se realizará en el mes de marzo.

¿Cuándo se jugará el repechaje?

El repechaje al Mundial del 2026 en esta oportunidad se definirá de una manera diferente. Con una especie de mini torneo con la intensión de dar a conocer a los últimos dos cuadros que formen parte de los 48 que disputarán este inédito certamen en Estados Unidos, Canadá y México.

En el primer enfrentamiento el cuadro ‘Verde’ tendrá que disputar su pase a la final ante Surinam. Este duelo se disputará el próximo 26 de marzo y se realizará en México. El estadio elegido es el Coloso de Monterrey y el inicio del juego será desde las 18:00 horas de Perú.

El cuadro que logre vencer en este juego tendrá un partido más, será ante Irak. Este juego se desarrollará el día 31 de marzo desde las 22:00 horas de Perú en el mismo estadio de Monterrey.

