Fue preseleccionado para el Mundial 2026, lo acusaron de agresión sexual y ahora apareció muerto

El árbitro neerlandés, que fue preseleccionado para el Mundial 2026, fue hallado muerto a los 38 años. Conoce los detalles.

El fútbol europeo atraviesa un momento de luto tras conocerse la muerte del árbitro neerlandés Rob Dieperink, de 38 años. El juez fue encontrado sin vida en su domicilio, según informaron las autoridades de los Países Bajos, mientras que la federación de fútbol de dicho país confirmó oficialmente el fallecimiento.

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Dieperink había sido considerado como uno de los candidatos para integrar el equipo arbitral del Mundial 2026 en funciones de VAR. Sin embargo, una denuncia por una presunta agresión sexual presentada en Londres terminó alejándolo del proceso de selección, pese a que posteriormente el caso fue archivado por falta de pruebas.

¿Qué pasó con Rob Dieperink?

De acuerdo con la información difundida desde los Países Bajos, la policía encontró el cuerpo del árbitro en su vivienda. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la causa del fallecimiento y las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido.

La noticia fue confirmada por la federación neerlandesa de fútbol, que expresó sus condolencias a la familia y al entorno cercano del colegiado. Diversas figuras del arbitraje y del fútbol europeo también manifestaron su pesar tras conocerse el deceso.

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We zijn geschrokken en diepbedroefd door het overlijden van Rob Dieperink.



Met Rob verliezen we een zeer gewaardeerde scheidsrechter, maar bovenal een fijne en betrokken collega.



Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en iedereen die hem dierbaar was. We wensen hen… pic.twitter.com/OO0ReL0i7F — KNVB (@KNVB) July 13, 2026

La denuncia que frustró su presencia en el Mundial 2026

Meses atrás, Rob Dieperink figuraba entre los árbitros preseleccionados por la FIFA para desempeñarse como VAR durante el Mundial 2026. No obstante, su situación cambió luego de que una mujer lo denunciara por una presunta agresión sexual ocurrida en Londres tras un compromiso de la UEFA Conference League.

A raíz de esa acusación, el árbitro fue apartado del proceso de selección para la Copa del Mundo mientras se desarrollaban las investigaciones. Con el paso del tiempo, el caso fue desestimado debido a la falta de pruebas suficientes para sustentar la denuncia, aunque para entonces ya había perdido la posibilidad de formar parte del certamen.

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Una carrera marcada por la polémica en su etapa final

Antes de verse involucrado en ese proceso judicial, Dieperink era considerado uno de los árbitros con mayor proyección del fútbol neerlandés. Su desempeño le permitió ser tomado en cuenta para competiciones organizadas por la UEFA y aparecer en el radar de la FIFA para futuras designaciones internacionales.

DATOS CLAVES

El árbitro neerlandés Rob Dieperink falleció a los 38 años en su domicilio.

Las autoridades de los Países Bajos investigan la causa del fallecimiento del juez.

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